Hedef, Özbekistan'a daha fazla ihracat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hedef, Özbekistan'a daha fazla ihracat - Son Dakika

Hedef, Özbekistan'a daha fazla ihracat

6 saat önce

Demir ve demir dışı metaller sektörünün Özbekistan'a ihracatı 2019'da yüzde 17 artışla 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hedef, Özbekistan'a daha fazla ihracat, System.String[]

Demir ve demir dışı metaller sektörünün Özbekistan'a ihracatı 2019'da yüzde 17 artışla 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Bu potansiyelden daha fazla yararlanacağız" dedi.


Türkiye ile Özbekistan arasındaki toplam ticaret hacminin 2019'da yüzde 19 artışla 1,13 milyar dolara ulaştığını kaydeden Öztiryaki, iki ülke arasındaki ticaret hacminde büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekerek, "Özbekistan'a gerçekleştirdiğimiz sektör ihracatımız geçtiğimiz yıl yüzde 17 artışla 50 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu verimli ticaret heyetiyle bir kez daha anladık ki burada 'Türk Malı' algısı yüksek. Bu algıyı daha da yukarı çekecek potansiyele sahibiz. Özbekistan'ı hedef ihracat pazarlarımızda ilk sıralarda görüyoruz. Buradaki pastadan daha fazla pay almalıyız" dedi.


Dünyanın 'B Planı'yız


Türkiye'nin dünya ticaretinde ilk 50 ülke içinde en fazla ihracat artışı gerçekleştiren 7'nci ülke olduğunu vurgulayan Öztiryaki, "Geçtiğimiz yıl dünya ticareti yavaşladı ve birçok ülkenin ihracatı azaldı ancak Türkiye'nin ihracatına baktığımızda artışımız devam etti. Küresel anlamda ihracat artışımız nispeten iyi seviyede. 2019 yılı başında da dile getirdiğimiz üzere; dünya ticaretinde değişen koşullar ve ekonomik ilişkilerden dolayı, bugün, sadece ABD'nin değil tüm dünyanın 'B Planı'yız. Gerek üretim potansiyelimiz gerekse kalitemizle sektörümüze olan talebin ilerleyen tarihlerde daha da artacağını bilmekle birlikte, talep ve değişen koşullar karşısında hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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