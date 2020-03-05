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Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak
12 dakika önce
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerine yurtdışında yeni pazarlara açılma ve yabancı fonlara ulaşmalarına öncülük edecek bir projeye start verdi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerine yurtdışında yeni pazarlara açılma ve yabancı fonlara ulaşmalarına öncülük edecek bir projeye start verdi. Maestro Global Investment işbirliğinde yürütülecek projeyle Bursa'ya döviz girişi daha da artırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:54
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