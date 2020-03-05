Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak - Son Dakika Ekonomi

Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak

12 dakika önce

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerine yurtdışında yeni pazarlara açılma ve yabancı fonlara ulaşmalarına öncülük edecek bir projeye start verdi.

Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak, System.String[]

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerine yurtdışında yeni pazarlara açılma ve yabancı fonlara ulaşmalarına öncülük edecek bir projeye start verdi. Maestro Global Investment işbirliğinde yürütülecek projeyle Bursa'ya döviz girişi daha da artırılacak.

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:54 
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