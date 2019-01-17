Hedef Projelerle Edirne 2023 Vizyon'u

Edirne
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Hedef Projelerle Edirne 2023 Vizyonu'nu anlattı.
Edirne'de ilçe kaymakamlarına, ildeki kamu kurum/kuruluş yöneticilerine, Edirne Valisi Ekrem Canalp
'ın himayelerinde yürütülecek olan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hedeflenen projelere ilişkin sunum gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe kaymakamları, ildeki kamu kurumların yöneticileri katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, toplantıda, 2023 Vizyonu'nu yakalamak ve fark oluşturmak adına gerçekleştirilmesi planlanan projeleri içeren Hedef Projelerle Edirne 2023 Vizyon sunumu gerçekleştirdi. - EDİRNE