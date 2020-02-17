Hedef sıfır atık - Son Dakika

"2. Gıda Bankacılığı Zirvesi", kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ev sahipliğinde 20 Şubat'ta Hilton Otel Kozyatağı'nda düzenlenecek zirvede, dünyada ve Türkiye'de gıda bankacılığı modelleri ve sıfır atık kapsamı ile gıda bankacılığının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkisi konuşulacak.



İnsanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi. Tibuk, "Amacımız yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların öncelikle temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini, ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak ve böylece Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasına destek olmaktır" dedi. Tibuk, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bizlerle olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TBMM'den de üst düzey katılımlar olacak" dedi.



"2. Gıda Bankacılığı Zirvesi"de 6 ayrı ana başlık altında oturum yapılacağını söyleyen Tibuk şöyle devam etti:



"Katılımcılarımız: 'Gıda bankacılığı dünyada nasıl yapılıyor', 'Türkiye'de gıda bankacılığının gelişimi', 'Türkiye'de geri kazanım ve geri dönüşüm sistemi', 'Gıda israfının önlenmesi', Türkiye'de atık algısı ve farkındalık ve 'Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının dayanışması' ana başlıkları altında alanında uzman isimlerle birlikte olacak. Türkiye'nin her ilçesinde bir gıda bankası açılmasını ve sistemin tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir ilkelerle işlemesini hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz model, sıfır atık hedefine gıda israfını önleme açısından katkıda bulunmakta, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan birçoğuna hizmet etmektedir. Bu prensiplerle israfı önleyerek ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayan modeli tüm Türkiye'ye anlatmak, Gıda Bankacılığı konusunda farkındalık oluşturmak, dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaları daha geniş kitlelerle paylaşmak amacı ile hayata geçirdiğimiz zirvenin ikincisini yapıyor olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Temel ihtiyaç ürünleri üreticileri, toptancıları ve perakendecileri, yerli ve uluslararası gıda bankaları, kamu kuruluşları, üniversitelerin ilgili kürsüleri ve sivil toplum kuruluşları ile zirvemizi gerçekleştireceğiz". - İSTANBUL