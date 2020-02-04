Hedef sıfır karbon ayak izi: "Moda Devrimi Sergisi"ni 29 Şubat'a kadar EİB'de ziyaret edebilirsiniz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hedef sıfır karbon ayak izi: 'Moda Devrimi Sergisi'ni 29 Şubat'a kadar EİB'de ziyaret edebilirsiniz - Son Dakika Ekonomi

Hedef sıfır karbon ayak izi: "Moda Devrimi Sergisi"ni 29 Şubat'a kadar EİB'de ziyaret edebilirsiniz

6 saat önce

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik insiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Global Compact'a üye olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiği 2020 yılında Türk ihracatındaki öncü kimliğiyle etkinliklerini sürdürüyor.

Hedef sıfır karbon ayak izi:

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik insiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Global Compact'a üye olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiği 2020 yılında Türk ihracatındaki öncü kimliğiyle etkinliklerini sürdürüyor. EİB bünyesindeki, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde moda endüstrisinde sürdürülebilirlik ile ilgili başarılı uygulamaları ortaya koyan "Moda Devrimi Sergisi"ni IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'ndan sonra, 29 Şubat tarihine kadar Ege İhracatçı Birliklerinde ilgililerin ziyaretine sunuyor.


Çevre dostu tasarımların yer aldığı "Moda Devrimi Sergisi"ni sürdürülebilirlik ile ilgili kaygı taşıyan herkesin EİB zemin katında 29 Şubat'a kadar ziyaret edebileceğini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektöründe dünyanın en önemli üreticilerinden biri olan Türkiye'nin sürdürülebilirlik için çaba içinde olduğunu dünyaya göstermek istediklerini kaydetti. Çevre kirliliğinin gün geçtikçe artması ve tüketicinin taleplerinin değişmesi dolayısıyla moda endüstrisinde sürdürülebilirlik ile ilgili bilincin arttığına işaret eden Sertbaş, "Sektörümüzün sorumlu moda anlayışıyla ilgili yapılacak çalışmalarda ön saflarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. 2020 yılında iyi bir çevre için çalışmalar yapmak üzere yola çıktık. Sene boyunca sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar yapacağız. Amacımız oluşturulacak bilinçle tüketicinin üreticiden daha iyi ve sürdürülebilir bir üretim istemesini sağlamak. İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda da sürdürülebilirlik ve iklim krizi masadaydı. İklim değişikliğiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Çevre ve iklim için AB önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon Avro yatırımı harekete geçirecek. Başka gideceğimiz bir dünya yok. O nedenle bizimde bu çalışmaların içinde olmamız gerekiyor" diye konuştu. Ege İhracatçı Birlikleri yaşanabilir bir dünya için 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık projesine katılan ilk ihracatçı birliği olmuştu - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, Birleşmiş Milletler, İzmir, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın
Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor Mardinli üretici, "Virüsü önleyecek" diyerek Çin Devlet Başkanı'na sabun gönderdi Emeklilerin yeni promosyon miktarı bu ay belli olacak

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hedef sıfır karbon ayak izi: "Moda Devrimi Sergisi"ni 29 Şubat'a kadar EİB'de ziyaret edebilirsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]