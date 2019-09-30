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Hedef, sürekli ve kaliteli elektrik

1 saat önce

YEDAŞ, 'Sürekli ve Kaliteli Elektrik' temalı eğitim çalışmaları kapsamında bu kez Elektrik Tesisatçıları Odası üyelerini ağırladı.

Hedef, sürekli ve kaliteli elektrik, System.String[]

YEDAŞ, 'Sürekli ve Kaliteli Elektrik' temalı eğitim çalışmaları kapsamında bu kez Elektrik Tesisatçıları Odası üyelerini ağırladı.


Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde yaklaşık 2 milyonun üzerinde vatandaşın elektrik enerjisi ihtiyacını kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunan YEDAŞ, 'eğitim' çalışmaları kapsamında Samsun'da faaliyet gösteren elektrik tesisatçılarına yönelik eğitim semineri düzenledi.


EDAŞ ONLINE


Genel Müdürlük Eğitim Salonunda düzenlenen eğitim seminerine Elektrik Tesisatçıları Odası Başkanı Osman Saka ile birlikte çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı. 'Yeni bağlantı' sürecinde, elektrikçi ve yapı sahiplerinin proje onay ve bağlantı başvurusu yapabilme imkanı sağlayan 'EDAŞ ONLINE' hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, yeni bağlantı sürecinin son aşaması olan 'tesisat kontrol ve geçici kabul başvurularınının da Online yapılabileceği belirtilerek, "Online uygulama ile yapı sahipleri ve elektrikçiler başvurularını işletmelerimize gelmeden, bulundukları yerden yapabilecek, 7/24 faaliyette olacak sistemde işlemlerini yürütebilecek ve takip edebilecektir" denildi.


Saha kontrolü, trafo testi


Seminerde, işe başlama ve iş bitirme evrakının sisteme yüklenmesi, tesisat kontrol talebinde bulunulması, yapı bağlantı projesinin sisteme yüklenmesi ve akım trafo test başvurusunun yapılması, enerjilendirme talebinde bulunulması, konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitim semineri sonunda yaptığı kısa konuşmada Oda Başkanı Osman Saka, YEDAŞ yetkililerine teşekkür etti. - SAMSUN

Amasya, Samsun, Çorum, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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