Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor - Son Dakika

Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor

10.03.2021 15:20

Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor Sivas'ta hedef tahtası haline getirilen ve sökülerek tahrip edilen trafik ve bilgi işaretleri levhaları İl Özel İdaresi ekiplerince yenileniyor Sivas'ta hedef tahtası haline getirilen ve sökülerek tahrip edilen trafik ve bilgi...

Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor

Sivas'ta hedef tahtası haline getirilen ve sökülerek tahrip edilen trafik ve bilgi işaretleri levhaları İl Özel İdaresi ekiplerince yenileniyor

SİVAS - Sivas'ta hedef tahtası haline getirilen ve sökülerek tahrip edilen trafik ve bilgi işaretleri levhaları İl Özel İdaresi ekiplerince yenileniyor.

Sivas İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında yer alan trafik ve bilgi işaretleri levhalarının üretimini, montajını ve bakımını yapmaya devam ediyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki levha atölyesi ekipleri, levhaların tasarım çalışmalarını tamamlayarak montajını yapıyor. Öte yandan, ekipler cıvataları sökülen ve silahla hedef tahtası haline getirilerek tahrip edilen levhaların da bakımını gerçekleştiriyor.

11 bin trafik levhası yenilendi

7 bin 405 kilometre yol ağı ile geniş bir coğrafyaya sahip olan Sivas'ta, 2020 yılında 11 bin adet trafik levhası bakım ve onarımdan geçirilerek montajı yapıldı. Köylerde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli olan bu çalışmalar ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Sivas İl Özel İdaresi yaptığı açıklamada, "İlimiz kırsalında yazıları çıkartılan, cıvataları sökülen ve silahla tahrip edilen levhaların yenilenmesi ciddi meblağlara karşılık geliyor. Vatandaşlarımızın bu önemli çalışmalara sahip çıkmaları ve destek olmaları, trafik ve bilgi levhalarına zarar verenleri uyarmaları, Jandarma ve Sivas İl Özel İdaresi ekiplerine haber vermeleri son derece önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor
Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor
Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor
Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor
Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor
Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor
Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hedef tahtası haline gelen levhalar bir bir yenileniyor - Son Dakika


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