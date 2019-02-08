Hedef 'Temiz Hava'

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, 'Bursa'da Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi' projesi gerçekleştirme süreci başladı.

Büyükşehir sınırları içerisinde Çevre Mühendisliği çalışma konuları kapsamında yer alan atık yönetimi, hava kirliliği, biyolojik hava kalitesi izleme, su kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği, görüntü kirliliği, kent estetiği, tarımsal hizmetler, sahil hizmetleri vb. sorunların çözümü için yöntem ve öneriler geliştirmesi, günün ihtiyaçları ve halkın talepleri doğrultusunda gerekli araştırmaların yapılması, bunların uygulanması, çalışma sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, yurt içinde ve dışındaki ilgili paydaşlara aktarılması konularını içeren proje, Marmara Temiz Hava Merkez Müdürlüğü'nün Bölgesel İzleme Ağı ile ölçülen hava kalitesi verilerin değerlendirilmesi, Bursa'da yaşanan hava kirliliğinin ana sebeplerinin ortaya konması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile bir sonuç raporu oluşturulmasını amaçlıyor.

Çalışmalar hızla sürüyor

Bu hedefle öncelikle hava kirliliğine sebep olabilecek kaynaklarla ilgili veriler toplandı, veriler proje ortağı Uludağ Üniversitesi temsilcisi Prof. Dr. Sıddık Cindoruk ve ekibi tarafından değerlendirildi. Teknik detaylarının Uludağ Üniversitesi tarafından açıklanacağı, sonuç raporunda; hava kirliliğinin ana kaynaklarının ve sebeplerinin ortaya konması, çözüm önerilerinin belirlenmesi, ulusal ve yerel ölçekte Bursa'nın hava kalitesini iyileştirmede yetkili kurumların, hava kirliliği önleme çalışmalarını yürütmesinde iyileştirme sağlayacak kademeleri içermesi amaçlanıyor.

Projenin önemli adımlarından biri olan çalıştay da Bursa'da hava kalitesinin iyileştirilmesi için titizlikle çalışan Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmara Temiz Hava Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, meslek odaları, ilçe belediyeleri, Sanayi ve Ticaret odaları, Organize Sanayi bölgeleri ve Çevre Ölçüm laboratuvarları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan'ın açılışını yaptığı çalıştayda, Prof. Dr. Sıddık Cindoruk, sunumuyla projeyi detaylıca anlattı.

Sunumun ardından, katılımcılar gruplara ayrılarak Bursa'da hava kirliliği kaynaklarının önceliklendirilmesi ve stratejilerin belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Projenin sonucu olan nihai raporun Şubat ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.