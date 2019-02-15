Son Dakika Haberleri: Hedef Tır Kuyruklarını Tamamen Bitirmek

Hedef Tır Kuyruklarını Tamamen Bitirmek

1 saat önce

TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Hedef Tır Kuyruklarını Tamamen Bitirmek, System.String[]
TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Ziyarette, TIR kuyruklarının sona erdirilmesi ve TIR geçişlerinin hızlandırılması konuları görüşüldü. Vali Canalp, gümrük kapılarında zaman zaman yaşanan TIR kuyruklarının tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Belli zamanlarda gümrük kapılarında TIR kuyrukları oluştuğunu görüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için Ticaret Bakanlığı, Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

KAPIKULE'YE GİTTİ

Bakan Yardımcısı Turagay da, Canalp'e teşekkür ederek yaptıkları çalışmalarda başarı diledi. Ziyarette, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, GTİ Genel Müdürü Ömür Gebeş ve GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal da hazır bulundu. Bakan Yardımcısı Turagay ve beraberindeki heyet, Valilik ziyaretinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:25 

Ekrem Canalp, Güncel
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