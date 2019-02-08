Hedef, Ulaşılabilir ve Estetik Bursa

Bursa'nın Küçükbalıklı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da ulaşım ve imar çalışmalarına yoğunlaştıklarını, şehrin yatay mimariyle Batı ve Kuzey endeksli gelişme göstermesi yönünde irade sergilediklerini söyledi.

Bursa'nın Küçükbalıklı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da ulaşım ve imar çalışmalarına yoğunlaştıklarını, şehrin yatay mimariyle Batı ve Kuzey endeksli gelişme göstermesi yönünde irade sergilediklerini söyledi.



Bereket Sofrası geleneğini Osmangazi ilçesinde sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Küçükbalıklı Merkez Camii'nde kılınan sabah namazının ardından bölge sakinleriyle bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi simit, peynir, zeytin ve çay eşliğinde yapılan kahvaltı programına, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Ay ile Büyükşehir bürokratları da katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şiir ve şarkılara konu olan fakat hızlı büyümenin sonucu olarak çeşitli sıkıntılarla boğuşan Bursa'nın en önemli 3 probleminin ulaşım, imar ve yeşil alan olduğunu ifade etti. 2017 yılında 2 milyon 906 bin olan kent nüfusunun 2018'de 30 bin, 2019 yılında da 54 bin kişi artış gösterdiğini kaydeden Başkan Aktaş, 15 ay önce göreve geldiklerinde kavşak düzenlemeleri ve şerit geliştirme çalışmaları sonucunda trafikte kısmi rahatlama sağladıklarını hatırlattı. Yeni dönemde daha köklü çalışmalar ortaya koyacaklarını, ulaşım, imar ve kentsel dönüşüm öncelikli projeler hazırladıklarını belirten Başkan Aktaş, "Asıl hedefimiz, başta Acemler olmak üzere belli lokasyonlara katlı yollar yapmaktır. Yatay yapılaşma ile şehri Batı ve Kuzey endeksli büyütmek istiyoruz. Yeşil alanları da acilen çoğaltma yönünde güçlü bir irademiz var" dedi.



Konuşmasında genel konulara da değinen Başkan Aktaş, Türkiye'de çok zaman olduğu gibi günümüz de de sıkıntılı bir sürecin yaşandığını ifade etti. Coğrafyanın bir ülkenin kaderi olduğunu, Türkiye'nin de 'içinde bulunduğu bölgenin handikaplarını' zaman zaman yaşadığını söyleyen Başkan Aktaş, "Sürekli başımıza çorap örüyorlar fakat ona rağmen 'güçlü bir yönetim örneği sergileyerek' IMF'den borç alan bir ülkeden Afrika ve Balkanlara yardım götüren ülkeye dönüştük. Her şey tamam mı asla. Ufka daha vizyonel bakıyoruz. İnşallah istikrarı devam ettirerek, Türkiye'yi çağdaş yarınlara güçlü bir şekilde taşıyacak ortamı hazırlayacağız" diye konuştu.



Başkan Aktaş, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını cevaplayarak, yaşanılan sıkıntılara çözüm aradı. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı

Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü

11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş