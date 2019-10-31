“Hedef ülkeler için rehber hazırlıyoruz”
1 saat önce
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK'in ve iş konseylerinin yurtiçinde, ve yurtdışında ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırıp üyeleri bu bağlamda teşvik ettiğini belirtti.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK'in ve iş konseylerinin yurtiçinde, ve yurtdışında ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırıp üyeleri bu bağlamda teşvik ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:22
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