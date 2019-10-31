Son Dakika Haberleri: “Hedef ülkeler için rehber hazırlıyoruz”
Son Dakika Ekonomi “Hedef ülkeler için rehber hazırlıyoruz”

“Hedef ülkeler için rehber hazırlıyoruz”

1 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK'in ve iş konseylerinin yurtiçinde, ve yurtdışında ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırıp üyeleri bu bağlamda teşvik ettiğini belirtti.

“Hedef ülkeler için rehber hazırlıyoruz”, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK'in ve iş konseylerinin yurtiçinde, ve yurtdışında ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırıp üyeleri bu bağlamda teşvik ettiğini belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülse Birsel, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini açıkladı
Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldığı anların videosunu paylaştı Erdoğan'ın masasındaki son ankete göre, CHP-İYİ Parti iş birliği zora giriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 09:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Hedef ülkeler için rehber hazırlıyoruz”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]