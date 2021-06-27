Üye Girişi
Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı - Son Dakika

Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı

27.06.2021 12:30
Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hedef ülkelerdeki yatırım ve ticaret fırsatlarını Bursalı firmalara tanıtmak hedefiyle başladığı webinar programlarını sürdürüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hedef ülkelerdeki yatırım ve ticaret fırsatlarını Bursalı firmalara tanıtmak hedefiyle başladığı webinar programlarını sürdürüyor. Hedef ülkelerdeki büyükelçi, ticaret müşavirleri ve ataşeleri Bursa iş dünyası ile buluşturan etkinlikler kapsamında bugüne kadar düzenlenen 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı.

BTSO Küresel Fuar Acentesi tarafından, pandemi sonrası firmaların dış ticarette yol haritasını belirlemek üzere düzenlenen webinarlar devam ediyor. Hedef ülkelerdeki büyükelçiler, ataşeler ve ticaret müşavirlerini dijital ortamda Bursa iş dünyası ile bir araya getiren etkinlikler kapsamında bugüne kadar İtalya'dan Endonezya'ya, Kanada'dan Hindistan'a kadar kentin önemli ticaret ortakları ve potansiyel pazarların ele alındığı 50 webinar düzenlendi. Söz konusu programlara 10 binden fazla iş insanı katıldı.

Webinar programlarının 50'incisi Orta Asya'nın önemli ülkelerinden Tacikistan pazarına yönelik düzenlendi. 'Tacikistan Pazarı ve Ticaret İmkanları' webinarı BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Duşanbe Ticaret Müşaviri M. Emrah Soğancı ve DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ve Tacikistan'ın köklü tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin ekonomiye tam olarak yansımadığını ifade eden Şener, "iki ülke arasında 322 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Bursa ve Tacikistan arasındaki ticaret hacmi ise 10 milyon dolar seviyesinde. Bursa iş dünyası olarak iki dost ülkenin güçlü potansiyeli için bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Ticaret hacmimizi en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 1 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Duşanbe Ticaret Müşaviri M. Emrah Soğancı, iş insanları tarafından az bilinen bir ülke olmasının Tacikistan'ın en büyük handikapı olduğunu söyledi. Tacikistan'ın Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinden biri sanıldığını belirten Soğancı, "Tacikistan, Fars kökenli bir ülke. Dilleri de Farsça'nın bir lehçesi olan Tacikçe'dir. Ülkemizle yakın ilişkileri var. Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk mallarını çok seviyorlar. Ülkede 'Bir mal kaliteliyse kesin Türk malıdır' algısı var. Ülkedeki bu algı ihracatımızı artırmak için büyük bir avantaj" diye konuştu.

Tacikistan ekonomisinin son yıllarda yüksek bir büyüme performansı sergilediğini kaydeden Emrah Soğancı, "Tacikistan, son 10 yılda ortalama yüzde 7 büyüyen bir ekonomi. 2020 yılında pandemiye bağlı olarak büyüme yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Ülkedeki en önemli sektör tarım. Ancak tarım alanlarının sadece yüzde 5 ila 10'luk kısmında modern tarım teknikleri kullanılıyor. Bu teknikler yaygınlaştıkça sektörde büyüme artacaktır. Enerji sektörü de Tacikistan'da önem arz eden sektörlerden biri. Orta Asya'daki su kaynaklarının yüzde 60'ı Tacikistan sınırları içerisinde yer alıyor. Hidroelektrik santrallerinin yapımı açısından oldukça önemli. Son 10 yılda Türk firmaları ülkeye 200 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde tarım makine ve ekipmanları, tohum ve seracılık ile ilaç ve medikal ekipmanlar sektörleri başta olmak üzere işbirliğimiz güçlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu Tacikistan'ın 9 milyonluk nüfusa sahip küçük bir ülke olmasına rağmen jeopolitik açıdan önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Devlet tarafından sağlanan vergi avantajları ve teşvikler, 30 yıllık devlet istikrarı, Afgan pazarına yakınlık dolayısıyla ucuz işgücü gibi faktörlerin Tacikistan pazarını cazip kıldığını belirten Saatçioğlu, Tacikistan'daki önemli yatırım fırsatlarını paylaştı.

Ülkede enerji ve inşaat sektörlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu anlatan Saatçioğlu, "Doğal su kaynakları sayesinde 527 milyar kilowatt saatlik hidroelektrik santral kurulma potansiyeli var. Ancak bu projeler yeterli kadar devreye alınamadığı için ülkede zaman zaman enerji arzı konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Türk enerji firmaları bu alanda yatırım yapabilirler Tacikistan'da lokomotif sektörlerden biri de inşaat sektörü. Duşanbe'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları da firmalarımız için önemli bir fırsat olabilir. Tacikistan hükümeti ayrıca 2025 yılına kadar 400 milyon dolarlık altyapı projesi hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu projeleri de firmalarımızın yakından takip etmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Saatçioğlu, 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi adına yakın zamanda Türkiye-Tacikistan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın da yürürlüğe girmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı
Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı
Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı

Türkiye, Yatırım, Bursa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi 12:36 Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti 12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı 12:21 Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı
İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu 11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı 10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:38 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:23 "Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı

Son Dakika Haberleri
12:38 Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın
12:36 Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi
12:24 Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı
12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti
12:21 Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı
12:20 Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti
11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu
11:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut'la çok iyi anlaşacağız
11:34 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın         
12:38
Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı         
12:24
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı         
12:22
Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti         
12:21
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu         
10:33
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 13:04:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hedef ülkelere yönelik 50 webinara 10 binden fazla iş insanı katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement