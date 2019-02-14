Son Dakika Haberleri: Hedef üyeler arası işbirliğini artırmak

Hedef üyeler arası işbirliğini artırmak

2 saat önce

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Çilek Mobilya üretim tesislerini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.

Hedef üyeler arası işbirliğini artırmak, System.String[]
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Çilek Mobilya üretim tesislerini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00 

Çilek Mobilya, Rumeli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Özhaseki'ye de Söyledim, Son Ankette Mansur Yavaş 5-6 Puan Önde

Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 15:01:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hedef üyeler arası işbirliğini artırmak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]