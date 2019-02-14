Hedef üyeler arası işbirliğini artırmak
2 saat önce
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Çilek Mobilya üretim tesislerini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.
Balkan Rumeli
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Çilek Mobilya
üretim tesislerini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00
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