Son Dakika Haberleri: Hedef, yüksek katma değerli gastronomi turizmi

Hedef, yüksek katma değerli gastronomi turizmi

1 saat önce

TURYİD, bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Global GastroEkonomi Zirvesi'nde tüm dünyadan sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanında önemli isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Hedef, yüksek katma değerli gastronomi turizmi, System.String[]
TURYİD, bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Global GastroEkonomi Zirvesi'nde tüm dünyadan sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanında önemli isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:14 

Ekonomi
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