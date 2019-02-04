Hedef, yüksek katma değerli gastronomi turizmi

TURYİD, bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Global GastroEkonomi Zirvesi'nde tüm dünyadan sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanında önemli isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

TURYİD, bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Global GastroEkonomi Zirvesi'nde tüm dünyadan sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanında önemli isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

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