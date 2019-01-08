Son Dakika Haberleri: ‘Hedef yüzde 100 yerli üretim ve 50 milyar dolar ihracat’

‘Hedef yüzde 100 yerli üretim ve 50 milyar dolar ihracat’

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 100 yerli üretim ve 50 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefleri doğrultusunda 70 milyar dolarlık 660 projenin sürdürüldüğünü söyledi.

‘Hedef yüzde 100 yerli üretim ve 50 milyar dolar ihracat’, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 100 yerli üretim ve 50 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefleri doğrultusunda 70 milyar dolarlık 660 projenin sürdürüldüğünü söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05 

İsmail Demir, İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Domuz Gribine Yakalanan Ünlü Oyuncu, Son Haliyle Hayranlarını Üzdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 07:30:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ‘Hedef yüzde 100 yerli üretim ve 50 milyar dolar ihracat’
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]