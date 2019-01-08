‘Hedef yüzde 100 yerli üretim ve 50 milyar dolar ihracat’
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 100 yerli üretim ve 50 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefleri doğrultusunda 70 milyar dolarlık 660 projenin sürdürüldüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, 100 yerli üretim ve 50 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefleri doğrultusunda 70 milyar dolarlık 660 projenin sürdürüldüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05
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