Son Dakika Haberleri: Hedefi 12 'Den Vurmaya Çalıştılar

Hedefi 12 'Den Vurmaya Çalıştılar

31 dakika önce

Erkek Okçuluk müsabakaları sona erdi.

Hedefi 12 'Den Vurmaya Çalıştılar, System.String[]
Erkek Okçuluk müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kız-Erkek Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Düzce 18 Temmuz Stadyumu'nda yapılan Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kız-Erkek Okçuluk müsabakaları sonunda minik erkeklerde Muhammed Eren Pehlivan, minik kızlarda Şeyma Nur Koyuncu, küçük erkeklerde Ebubekir Köse, küçük kızlarda Afranur İlhan, yıldız kızlarda Zehra Demirhan, yıldız erkeklerde Gürol Bayraktar, genç kızlarda Aybike Bilgin ve genç erkeklerde ise İdris Azim Koyuncu birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdür Vekili Faruk Çelik takdim etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Spor
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