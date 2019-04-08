Hedefimiz 100 Milyar Dolara Yürümek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Erdoğan'ın bulunduğu özel TC-TUR uçağı saat 13.21'de Moskova'daki Vnukovo-II Havalimanı'na indi. Havalimanından ayrılan Erdoğan, Kremlin Sarayına gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında görüşme yapılacağını kaydeden Erdoğan, "Birçok alanlarda gerek siyasi, gerek askeri, stratejik, ekonomi, kültürel görüşmelerimiz olacak. Gerekli ikili ilişkilerimiz, gerek bölgesel konular noktasında yapacağımız görüşmelerle yoğun bir görüşme trafiği olacak. Üç tane anlaşma aramızda imzalanacak. Bunlarla geleceğe yönelik bir adımı atmış oluyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret hacminde yüzde 15 artış söz konusu. Belirlediğimiz bir hedef vardı, hedefimiz 100 milyar dolara yürümek. Aramızdaki Türk akımında deniz kısmı bitmiş durumda. Karadaki adımlar da planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz, takvim içinde bitirmek" ifadelerini kullandı. Terör eylemleri hakkında birlikte atılan adımların en mühim başlık olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bir diğer önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı dayanışma içinde attığımız adımlardır. Özellikle Suriye'deki attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü Üst Düzey Stratejik Konseyin bu bakımdan da önem arz ettiğine inanıyorum" dedi.



"TİCARET HACMİMİZ 35 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI" Putin, görüşmede çok fazla konunun görüşüleceğini ve karara varılacağını belirterek, ticaret hacminin arttırılmasından, 2023'te Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili görüşme yapılacağını açıkladı. İkili Ticaret hacminde yüzde 15'lik artış olduğunu kaydeden Putin, "Ticaret hacmimiz 35 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık edecek. Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninden sonra Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir eşlik ediyor.



(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

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