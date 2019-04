Hedefimiz 12 Milyon Avroluk Temiz Yatırım"

İLKAY GÜDER - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Büyük Menderes Havzası'nda akarsu kirliliğini azaltmak için tekstil sektörüyle başlattıkları "Temiz Üretim Hareketi" kapsamında havzada 12 milyon avroluk verimlilik yatırımının gerçekleşmesini hedeflediklerini söyledi.Pasinli, AA muhabirine, WWF olarak çevreye duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için yaptıkları faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.WWF'nin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine 2 yıl önce geldiğini belirten Pasinli, önemli adımlar attıklarını anımsattı.Pasinli, birinci adımlarının öncelikli konularda etkilerini artırmak olduğunu vurgulayarak, "İkincisi de fon yaratıp pilot projelere harcama yaklaşımı yerine, özel sektörün yatırımlarının bizim doğa koruma hedeflerimizi de destekleyen alanlara kaymasına öncülük ederek STK 'lerin iş yapış şekillerine yenilikçi bir bakış açısı getirmek oldu." ifadesini kullandı.Yüksek etkili ve öncelikli konu başlıklarını, tüm ekiplerinin katılımı ve detaylı çalışmalar sonrası "akarsu kirliliği", "plastik meselesi", "denizler" ve "tarım alanları" olarak belirlediklerini anlatan Pasinli, sözlerine şöyle devam etti:"Bakış açımızı mevcut fonlar ve tekliflere göre proje yaratmaktansa hedef projelere fon yaratmak üzere geliştirdik. Böylelikle ekibimiz daha az konuya odaklandı, kaynaklarımızı daha konsantre ve etkin kullanmaya başladık. Gerçekten de odaklandığımız alanlarda yenilikçi iş yapış şekli ile çok önemli çıktılar elde ettik."Pasinli, Büyük Menderes Havzası'nda akarsu kirliliğini azaltmak için tekstil sektörüyle "Temiz Üretim Hareketi" başlattıklarını anımsattı. Bu kapsamda buradaki tekstil özel sektör yatırımlarının verimlilik sağlayan, havzadaki su ve kirlilik baskısını azaltan yatırımlara kaymasına yönelik kolaylaştırıcı rol üstlendiklerini belirten Pasinli, "Bu yaklaşımla, sanayici maliyetlerini kısarken hem doğanın hem sanayicinin kazanabileceğini gösterdik." dedi.Bu hareket kapsamında, Denizli Sanayi Odası verilerine göre 7 değişim öncüsü tekstil üreticisinin 6,5 milyon avro verimlilik yatırımı yaptığını dile getiren Pasinli, 1,5 milyon metreküp su tasarrufunun sağlandığını aktardı."Hedefimiz 12 milyon avroluk temiz yatırım gerçekleşmesi""Bu yıl temiz üretim dönüşümüne dahil olan değişim öncüsü tekstil üreticisi sayısı 19'a çıktı ve 3 milyon avro ek yatırım yapılacağı açıklandı." diyen Pasinli, şunları söyledi:"Diğer yandan da tekstil markalarını ortak harekete davet ettik. H&M'in öncülüğünde ve Zara'nın katılımıyla 'Su Koruyuculuğu' yaklaşımında güçlenen Ortak Hareket Komitesine Altınyıldız Boyner Grup, Koton ve Yünsa dahil oldu. Yeni uluslararası ve ulusal markalar da dahil olma sürecine girdi. Hedefimiz havzada 12 milyon avroluk verimlilik yatırımının gerçekleşmesini sağlamak.Bizlerin toplayabileceğinden çok daha büyük fonların doğa koruma hedeflerimizi destekleyen amaçlar için harcanmasına aracılık ettiğimiz örnek finanslanabilir projeler yaklaşımımız küresel olarak da ses getirdi ve dünyadaki diğer havzalara örnek iş modeli olarak gösteriliyor."Pasinli, eğitim programlarının tek seferlik olmamasına, süreklilik teşkil etmesine, büyüyebilmesine ve büyüdükçe finansal olarak da kendi kendini çevirebilen bir model olmasına özen gösterdiklerini dile getirdi."MEB çok beğendi, protokol aşamasındayız""Genelde sponsor desteğiyle projeler yapılıyor, sponsor çekilince programlar rafa kalkıyor ve ulaşılan çocuk sayısı dışında gerçekten nasıl bir değişim olduğu ölçülemiyor." değerlendirmesinde bulunan Pasinli, "Doğa Öncüleri Programları" ile okullarda çocukların "WWF Doğa Öncüleri Kulüpleri" kurduğunu söyledi.Pasinli, çocuklara "su melekleri", "plastik avcıları", "yaban tür korucuları" veya "gıda savaşçıları" modüllerinden birini seçmeleri için programlarla ilgili bilgi aktardıklarını anlatarak, şöyle devam etti:"Çocuklar seçtikleri kolda kendi çevrelerinde değişim projeleri yazıyorlar ve Gençlik Konferansı'nda nasıl bir değişim yarattıklarını bize sunuyorlar, yarattıkları değişimler üzerinden değerlendiriliyorlar. Biz sadece, güzel projeler çıkması için onlara rehberlik ediyoruz.Şu an Türkiye'nin her yerinde 75 okulda devam eden programımızda inanılmaz güzel sonuçlar almaya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı programı çok beğendi, tüm Türkiye'ye yayılması için protokol aşamasındayız.""Dönüştürücü iş birliklerini tercih ediyoruz"Ekip alanında da yenilik yaptıklarını bildiren Pasinli, "Ekibimizde çok kıymetli doğa koruma uzmanları var. Kurumsal hayattan ve girişimcilikten gelen kişilerin sayısını artırdık, ben bu birleşimi bir yapbozun farklı parçaları olarak görüyorum. Her iki tarafın da projelere farklı bakış açıları ve yaklaşımları var. Bu beraberlik çok etkin sonuçlar doğuruyor." diye konuştu.Pasinli, kurumlarla iş birliklerinde sosyal sorumluluk projelerine ve sponsorluğa çok sıcak bakmadıklarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Kurumların en büyük sosyal sorumluluğunun kendi iş yapış şekillerini iyileştirmeleri olduğunu düşünüyoruz. Dönüştürücü iş birliklerini tercih ediyoruz. Anadolu Efes ile başlattığımız 'Akıllı Tarım Projesi' ve Unilever ile sürdürülebilir domates tarımı için yürüttüğümüz proje bu çalışmaların en güzel örneklerinden. Bunların yanı sıra, denizlerimizde küçük ölçekli balıkçılarımızla da çalışmalarımız devam ediyor."