"Hedefimiz 13,7 milyar dolarlık ihracat"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artışla 167 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

İhracat rakamlarına ilişkin açıklama yapan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "2021 mayıs ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz 167 ülke arasında yüzde 52,83 değer bazında artış ile ABD, yüzde 38,16 değer bazında artış ile Irak ve yüzde 231,18 değer bazında artış ile Cezayir öne çıkan ülkeler arasında yerini aldı. Birliğimiz, ocak-mayıs döneminde yüzde 19,98 oranında artış ile 948 milyon 245 milyon bin dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.

"İHBİR YÜKSELEN GRAFİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR"

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamın her alanında önemli değişikliklere neden olduğunu söyleyen Okutur, "Sağlık alanında, tarımda ve bunlara bağlı diğer sektörlerde, eğitimde, iş hayatında oldukça büyük değişiklikler yaşandı. Tarımsal alanlar daha efektif ve amaca uygun bir şekilde kullanılmaya başlandı. İnsanların beslenmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için gıdanın öneminin arttığı zorlu süreçlerde gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmamız, büyük bir avantaj oldu. Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan Hububat sektörü 2021 mayıs ayında yüzde 23,85 oranında artış ile 617 milyon 375 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi" diye konuştu.

"DOĞRU VE GÜVENİLİR İHRACAT İÇİN ONLİNE KONFERANSLARIMIZA BAŞLADIK"

İHBİR olarak üyelerin yurt dışı potansiyel müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla online ve ücretsiz olarak konferanslar düzenlemeye başladıklarını söyleyen Okutur şu ifadeleri kullandı:

"Doğru ve güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için 'şekerli mamuller' sektörüne yönelik konferanslar düzenledik ve diğer sektörlere yönelik konferanslar da gerçekleştirilecek. Dijital ortamda müşteri tespiti yapabilmenin zorunlu hale geldiği günümüzde, İHBİR'in önemli iş birliklerinden biri olan 'veri tabanı platformu' yetkilileri ile bir araya geldiğimiz konferansta, üretim, pazarlama, mevzuat gibi alanlarda sektörün problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri getirmek ve hedef pazarlara yönelik çalışma faaliyetlerini geliştirmek üzere görüşmeler yaptık."

Düzenli olarak fuar ve alım heyetleri çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Okutur, "İhracatçı firma sayısını çeşitlendirmek ve ihracat yapılan ülke sayısını çoğaltmak için gerek fiziki gerek dijital ortamlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Pandemiye rağmen yükselmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞEKERLİ MAMULLER VE PASTACILIK ÜRÜNLERİNİN İHRACATI ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, mayıs ayında toplamda 167 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Okutur, en fazla ihracat yapılan ürün gruplarını açıklayarak şunları ekledi:

"Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız mayıs ayında yüzde 82,63 değer bazında; pastacılık ürünleri ihracatımız yüzde 7,15 değer bazında; kakaolu mamuller ihracatımız ise yüzde 30,92 değer bazında artış gösterdi."

"KADIN GİRİŞİMCİLERİ İHRACATA TEŞVİK EDİYORUZ"

İHBİR olarak 2020 yılında kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformunu' programını başlattıklarını belirten Okutur şu ifadeleri kullandı:

"Girişimci kadınlarımıza yol göstermek ve onları ihracat yapar hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Akademisyen ve işlerinde uzman kişilerle katılımcılarımızı bir araya getirerek online söyleşi ve eğitimler düzenliyoruz. 2020 yılında 12 kadın girişimcimizle başladığımız bu değerli projemizde şu an 60 girişimci kadın ile yolumuza devam ediyoruz. Birçok kadın girişimcimiz, birliğimize üye olarak, ihracat yapmaya başladı. İHBİR olarak 'İhracat Dünyasının Rehberi' isimli bir dergi hazırlıyoruz. Dijital ve basılı yayınlarımız teknik ve bilimsel veriler içeren, saygın, güvenilir akademik yayınlardan yararlanılarak yalın ve okunabilir bir dille hazırlanıyor. Her ay tüm üyelerimize göndermek için hazırlamış olduğumuz dergide, girişimci kadınların hikayelerine yer vererek daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 gün 24 saat sürecek online bir eğitim programı planlamış bulunmaktayız. Kadın girişimcilerimize dış ticaret, sosyal medya kullanımı ve yönetimi, markalaşma, etkili iletişim, e-ticaret, rakip analizi ve daha birçok konuda özel eğitimler verilmeye başlanacak. Yoğun bir ilgi var sayımızı artırmaya devam ediyoruz."

"HEDEFİMİZ 13,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

Okutur, İHBİR olarak pandemiye rağmen İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracatı kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Okutur, 2021'e ve gelecek yıllara ilişkin beklentileri ve hedeflerine değinerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle, 2021'deki gelişmeler ve dünya ticareti hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak salgın sürecinde tarımın ve gıdanın önemi tüm dünyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Bu nedenle, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren tarım sektörü olma unvanını taşıyan hububat sektörü zorlu koşulara rağmen, ihracatını geçen yıla göre ciddi oranda artırdı. Bunun dışında Birlik olarak hedefimiz; ihracatımızı 2 katına çıkararak 13,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak" diye konuştu.