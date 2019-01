Hedefimiz, 2019 Yılında İhracatta Minimum Yüzde 15 Büyümek"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Hedefimiz, 2019 yılında ihracatta minimum yüzde 15 büyümek.

Düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Önder, sektörün 2018 değerlendirmesi ve 2019 yılı öngörülerini paylaştı.



Dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme işaret eden Önder, bu gibi değişim dönemlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının hızlı refleks göstermesi gerektiğini söyledi.



Önder, Türkiye'deki ev ve mutfak eşyaları sektörünün ülkeler içindeki iç sebepler ve siyasi konjonktürden dolayı son 10 yılda çok fazla pazar kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Cezayir'de çok güçlüydük orası kapandı, Ürdün, Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çıkma kararı aldı, iyi olduğumuz bir pazardı oradan çıktık. Geçtiğimiz yıl yüzde 9,8 artışla toplam 2 milyar 531 milyon dolarlık ihracat yaptık. Şu an hedefimiz, 2019 yılında ihracatta minimum yüzde 15 büyümek. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu hedefe ulaşabilmek için pazar çeşitliliği ve farklı pazarlama enstrümanlarına yöneleceğiz. Nitelikli büyümek önemli. Kilogram başı değerimizi artırmak istiyoruz, bunu önemsiyoruz. Kilogram başı ihracatımızı artırmak demek, toplam değerin artması demek.



Bu yüzden nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi önemsiyoruz. Türk pazarı olarak çok kaliteli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Kilogram başı ihracatımızın bu seviyelerde olmasının nedenlerinden biri ülke markasını yeterince oluşturamamak, bunu artırmak için çalışıyoruz. Ürünleri iyi yapıyoruz ama tasarımda, markalaşmada eksiklerimiz var."



"Daha nitelikli pazarlama kabiliyetlerini elde etmemiz gerek"



Türkiye'de daha nitelikli pazarlama kabiliyetlerinin elde edilmesi gerektiğini dile getiren Önder, Türkiye pazarının her geçen gün geliştiğini, hata arşivlerinden iyi dersler çıkararak yola devam ettiğini ifade etti.



Önder, ihracatçı birliklerinin önemli çalışmalara ve başarılara imza attığına işaret ederek, kendilerinin de bu anlamda çalışmaya devam ettiğini anlattı.



Nitelikli iş veren ve nitelikli iş gücünün, ihracat kilogram değerini artırmak için önemli kriterler olduğuna dikkati çeken Önder, dünyada ticaretin ve pazarlamanın şeklinin değiştiğini, Türk pazarının da buna uyum sağlamak için çalıştığını aktardı.



Bu anlamda global pazarlama için fuarlara verdikleri önemden, yeni pazarlara düzenledikleri ticaret heyetlerinden bahseden Önder, ticaret için artık bunların yeterli olmadığını, devamında şirketlerin, müşterileri ziyaret etmesi ve görüşmelerin devamını getirmesinin gerekli hale geldiğini dile getirdi.



"Artan kur etkisiyle yükselen fiyatlar şu an yeniden düştü"



Rekabette birlikte hareket etme kültürünün çok önemli olduğunu ve bunun geliştirilmesi gerektiğini belirten Önder, sektörde bu algıyı yerleştirmek için uğraştıklarını ve önemli ölçüde bunun başarıldığını kaydetti.



İç pazar hakkında da bilgi veren Önder, bir dönem artan kur etkisiyle yükselen fiyatların şu an yeniden düştüğünü aktardı.



Burak Önder, şunları söyledi:



"İç pazarda Kasım sonu ile birlikte aralık ayında beklenmedik bir açılma oldu. Normalde Aralık ayı sektörde biraz daha durgun geçer ama kasımın ikinci haftasından sonra iç pazar oldukça hareketlendi. Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında önünü görmekle alakalı ciddi bir tereddüt vardı, kasım ayında stabil olduğu görülünce sanırım bu etki pazara yansıdı.



Şu an Türkiye'de iç pazar büyüklüğü 6 milyar dolar civarında, 2 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 500 milyon dolar gibi bir ithalatımız, 2,5 milyar dolar gibi bir ihracatımız var."



"Eximbank çok iyi bir enstrüman"



Avrupa'daki imalatçıların çoğuna fason üretim yaptıklarını bildiren Önder, sektörün gelişimine ciddi katkı sunduğunu söyledi.



Sektör olarak 2019 beklentilerine işaret eden Önder, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bütün sanayicilerimizin en büyük sıkıntısı sanırım finansmana erişim, bu sene sanayiciler olarak finansmana erişimde kolaylık bekliyoruz. Bu anlamda Eximbank çok iyi bir enstrüman. Dünyada ihracatı gelişmiş ülkelere baktığınızda, çok iyi bir Eximbank sistemi görüyorsunuz. Türkiye'deki Eximbank iyi fakat bu sene çok daha fazla ihtiyacımız var."



"Ticaret heyetlerinde THY'den indirim bekliyoruz"



İhracatı artırma için yurt dışı pazarlara düzenledikleri ticaret heyetlerini anımsatan Önder, "Uçakta özellikle milli yapısından dolayı THY'yi tercih ediyoruz. Hem ihracatçı birliklerimiz hem bizler THY'den, İlker Aycı'dan yaptığımız heyetlerde indirim bekliyoruz." dedi.



Önder, Bakanlığın kendilerine verdiği destekten söz ederek, kendilerine her anlamda çok yardımcı olduklarını dile getirdi.



"2019 yılı için Latin Amerika'yı, Uzak Doğu ve Sahraaltı Afrika'yı kendimize hedef pazar belirledik"



Sektörde Avrupa'da zincir şirketlerle 1 ay 45 gün vadeli çalıştıklarını, daha üstüne de çıkabildiğini belirten Önder, "2019 yılı için Latin Amerika'yı, Uzak Doğu ve Sahraaltı Afrika'yı kendimize hedef pazar belirledik." bilgisini verdi.



Asgari ücrette yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulunan Burak Önder, asgari ücrette gelinen noktayı "Olması gereken tutarlar. Bunun yansımalarına bakarsanız, işletme içindeki huzuru sağlamak için o baremdeki herkese aynı artışı vermeniz gerekecek. İşçilik ciddi bir maliyet. Robotlaşmayı daha yeni beceriyoruz. İş veren tarafından bakıldığında, diğer maliyetleri de etkileyecek bir husus." şeklinde değerlendirdi.



Önder, sanayici için iş yapma ortamına ilişkin genel yapıyı şöyle özetledi:



"Finansmana erişim özellikle son çeyrekte oldukça zordu. Finansmana erişim olsa dahi, bu faizlerle yatırım yapmak da ciddi zor. Bugün kimse nakitiyle yatırım yapmak istemiyor. İlk 6 ay biraz daha durgun geçecektir ama ben ikinci 6 ay için daha ümitliyim. İç pazarda risk almamak için vade kısalmaları var. Uzayan bir vade sıkıntısı vardı, bu geri çekildi. Şu bir gerçek, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi sanayi odaklı olması lazım. Sanayicinin ve ihracatçının bu dönemde iyi desteklenmesi gerek.



Burada finansman önemli enstrüman. Eximbank burada çok önemli. Türkiye Eximbank'ı iyi hakkını yememek lazım ama geliştirmek gerek. Eximbank'tan kredi çekeceğiniz zaman gidip bankadan teminat mektubu almanız gerek. Eximbank'ta kendi açısından belki haklı. Belki Eximbank'taki Kredi Garanti Fonu (KGF) oranları artırılabilir diye düşünüyorum."



"Kilogram başı ihracatımız şu an 3,2 dolar, bunu 3,5 dolarlara çıkarmak hedefindeyiz"



Sektör olarak ihracatta en fazla plastik ürünlere önemli talep olduğunu dile getiren Önder, saklama kapları başta olmak üzere plastik ürünlerin pazarda önemli payı olduğunu aktardı.



Önder, "Dünyaya en fazla değerde elektrikli ev aletleri ihraç ediyoruz ama kilogramda plastik ihraç ediyoruz. Plastiğin müşteri kitlesi çok daha fazla. Saklama kapları, süzgeçler önemli talep gören ürünler arasında. 170 ülkeye plastik ihraç ediyoruz. 2 hedefimiz var, kilogram başı ihracatımız şu an 3,2 dolar, bunu 3,5 dolarlara çıkarmak hedefindeyiz. Diğeri de pazar çeşitliliğini artırarak ihracatımızı artırmak." şeklinde konuştu.



Ticaret Bakanlığının şu an kendilerine ambalaj tasarımı desteği verdiğini anlatan Önder, ürün tasarımında teşvik alma kısmını şu an Bakanlıkla görüştüklerini aktardı.



Önder, 2019 yılı çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Hedef odaklı ticaret heyetleri düzenlemeyi sürdüreceğiz. Her bir pazar için önceden bir satın alma raporu hazırlanıyor. Bu raporda pazarın yapısı, oradaki trendler, dağıtım kanalları, rakip ülkeler ve yerel üretim gibi çok sayıda faktör detaylı bir şekilde ortaya konuyor ve strateji belirleniyor.



Tüm alıcıların iletişim bilgileri belirlenip B2B görüşmeler ayarlıyoruz. İlk heyetimizi Fas'a yapacağız. Ardından İngiltere ve Fildişi Sahili'ne gideceğiz. Mayıs ayında ise Prag'da 14 Avrupa ülkesinden zincir market ve toptancıların geleceği bir Invitation Only etkinliği düzenleyeceğiz. Yine bu yıl Latin Amerika, Hindistan, Kanada ve İstanbul'da da etkinliklerimiz olacak."

