Hedefimiz 7 Milyar Fidan Dikmek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Hedefimiz 7 milyar fidan dikmek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Hedefimiz 7 milyar fidan dikmek." dedi.



Pakdemirli, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, insan hafızasının unutmaya meyilli olduğunu, bunun için geçmişin hatırlanması 1960, 1970, 1980, 1990'lı yılların akla getirilmesi gerektiğini ifade etti.



Milletin AK Parti'ye 16 yıldır iktidar teveccüh ettiğini, bunun ana sebebinin hizmetin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Ama vatandaş istikrar istiyor. Vatandaşın istikrar istemesine rağmen her zaman da tek başına bir iktidar yakalama şansı olmuyor. AK Parti'nin göstermiş olduğu performansla son dönemde çok büyük bir başarı elde edildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan, özellikle çok partili dönemden sonra olmayan bir şey nasip oldu ve 16 yıldır tek başına iktidar oldu. Tabii bu işlerin devamı için Türkiye'nin koalisyon çıkarmayan bir sisteme ihtiyacı vardı. Neden? 1970'li yıllara bakalım, koalisyonlar var. Kardeşin kardeşi katlettiği, kuyrukların, açlıkların, sefaletin olduğu bir dönemi yaşadık. Koalisyonlar belki Avrupa'da, başka memleketlerde yürüyor olabilir ama bize koalisyon gerektirmeyen bir sistem lazım."



Bu seçimin AK Parti belediyeciliğinin devamı, olmayan yerlerde de AK Parti belediyeciliğine geçiş için önemli olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Biz bu seçimden oylarımızı artırarak çıkarsak hiçbir şekilde başkanlık sistemi de tartışmaya açılmaz. Bu sebepten bu işi çok çok önemli görüyorum." diye konuştu.



AK Parti'nin kuruluş itibarıyla bir hizmet partisi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Tarımla ilgili her gün herkes her şeyi konuşuyor ama bir gerçek var. Tarımda Türkiye Avrupa'da, bu Birleşmiş Milletler verisidir, Avrupa'da birinci, dünyada yedincidir. Toprak kaynağı olarak 17. sırada olmamıza rağmen dünyada yedinciliği yakalayabilmişiz. Bu da kaynaklarımızı iyi değerlendirdiğimiz anlamına geliyor. Süt sığırında Türkiye Avrupa'da birincidir, besi anlamında da Fransa'dan sonra ikincidir. Orman varlığımızı artıran nadir ülkelerden biriyiz, hedefimiz hedefimiz 7 milyar fidan dikmek." dedi.



"Son 15 yılın en önemli seçimi"



Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dik durmayı bilen, kendini dünyada gösteren, bölgesinde güç olan ve bölgesiyle ilgili kararların içerisinde aktif yer alan bir ülke haline geldiğinin altını çizen Pakdemirli, 2023 hedeflerine giderken bazı bedeller ödediklerini ancak bu hedeflerin halen odaklarında olduğunu kaydetti.



Başbanlık sisteminin ülkeyi şaha kaldıracak bir sistem olduğunu, bu istikrarın sürmesi gerektiğini ifade eden Pakdemirli, "31 Mart 2019 seçimleri bana göre son 15 yılın en önemli seçimi." ifadesini kullandı.



Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Bu işin devamı için, Menderes'in başlattığı, Özal'ın, Erbakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın zirveye taşıdığı bu davanın mutlaka devam etmesi ve sürmesi gerekiyor. İnşallah ben seçimlerden haziran seçimlerine göre çok daha başarılı çıkacağımıza inanıyorum, diğer konular teferruattır. Yani mevzu vatansa diğer konular teferruattır. Son beş yılda eğer başımıza gelenler başka bir Avrupalı milletin başına gelseydi herhalde bugün birçoğu havlu atardı. Milletçe havlu atmadık. Yani başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. 17-25 Aralık olayları, Gezi olayları, ondan sonra darbe girişimi, ekonomik taarruz, bunların hepsini çok iyi anlatmamız lazım. Bunların hepsi bizi daha müreffeh, daha refah bir toplum olmaktan uzaklaştırmak için yapılmış özellikle dış odakların yaptığı işler. Eğer bunlar olmasaydı ben otomatik bir hesap yaptım, iktisatçılık da olduğu için bende. Tahmin ediyorum 2023 hedeflerine biz önümüzdeki yıl varmış olacaktık. Bizi hedeflerimizden saptırdılar mı? Evet geciktirmiş olabilirler ama hedefimizden saptıramadılar."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Pakdemirli: Petshoplarda Artık Kedi ve Köpek Satılmayacak

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi