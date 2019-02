Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , geçen yıl 23 milyon kişiye yardım sağladıklarını belirterek, "Her gün 63 bin kişiye yardım ulaştırmışız. Bu seneki hedefimiz her gün 70 bin kişiye yardım ulaştırmak." dedi.Kınık, Türk Kızılayı Trabzon Şubesi Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, derneğin dünyaya iyilik saçmaya devam ettiğini söyledi.Türk Kızılayının insanların yüzünü güldürdüğüne işaret eden Kınık, "Bayrağımız, ay yıldızımız, Kızılay hilalimiz hangi coğrafyada görülse, ondan bir medet umuluyor, hayır bekleniyor." diye konuştu.Yüklerinin ağır olduğuna dikkati çeken Kınık, şöyle konuştu:"Adaletsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlik, dünyadaki aktif savaşlar, doğa kaynaklı veya beşeri afetler ile etkilediği insan sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada küresel vicdanı temsil eden seslerin azaldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Onursal Başkanımız her platformda bu vicdanı dillendirmeye gayret ediyor. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. 'Mazlumların sesini soluğunu kesmeyin' diyor. 'Ölmek üzere olan, ölüm nedeniyle kaçmış olan mültecilere kapılarınızı kapatmayın' diyor. 'Size doğru koşan mültecilere çelme takmayın' diyor. Bugün yapmış olduğumuz vazifeler, gerçekten bu toprakların çok çok ötesinde anlamlar taşıyor."Türk Kızılayının tarihi hakkında bilgi veren Kınık, "Kızılay kuruluş gayesi itibarıyla sivil olmak zorunda. Topluma dayanmak, gönüllü ve bağımsız olmak zorunda. Çünkü Türk Kızılayı milletin kuvvetidir." dedi."Yükümüz gördüğümüzden, tüzüğümüz de yazandan çok daha fazladır." ifadesini kullanan Kınık, şunları kaydetti:"Dolayısıyla millete güç vermek, olağanüstü şartlara milletimizi hazırlamak zorundayız. Olağanüstü şartlarda yıkılmayacak bir yapı kurmak durumundayız. Sallanabiliriz, sendeleyebiliriz, bazılarımız düşebilir ama her birimiz o düşeni kaldırabilecek güçte olmak durumundayız. Toplumuzu afetlere hazırlamak durumundayız. O afetler olmadan önce riskleri tespit edip azaltmak, böyle durumlara arkada kimseyi bırakmadan hazırlamak durumundayız. Bu bizim vazifemiz.""Yardıma muhtaç insan bırakmamamız gerekiyor"Türk Kızılayı olarak dünyada yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın geçmişte Somali 'ye gerçekleştirdiği ziyareti ve sonrasında yaşanan gelişmeleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın katılımıyla İstanbul 'da İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin, İslam dünyasının ulusal derneklerinin toplantılarının gerçekleştirildiğini belirten Kınık, şu ifadeleri kullandı:"Dünyadaki insan acısının en fazlası İslam ülkelerinde. Her gün 30 bin insan mülteci oluyor, silah zoruyla evini barkını terk ediyor. 70 milyon insan silah zoruyla evini barkını terk etmiş durumda. Bunların yüzde 61'i İslam ülkelerinde yaşıyor. Dünyada 135 milyon insan bir başkasının yardımı olmaksızın yaşayamayacak durumda ve bunların yüzde 71'i İslam ülkelerinde yaşıyor. Her doğan yüz çocuğun 4'ünü kaybediyoruz 5 yaşına varmadan, önlenebilir sebeplerden. Yaklaşık yarım milyar insan İslam dünyasında günde 1,5 dolardan daha düşük gelirle yaşamak zorunda. Dert burada, derman da bizde."Bu insanların "bu toprakların merhamet elini" beklediğini söyleyen Kınık, "Yaptığımız çalışmalarla önce canı güçlendireceğiz ki canana yardım edelim. Kendi yoksulumuzu ayağa kaldıracağız. Bir tane yardıma muhtaç insan bırakmamamız gerekiyor. Bir tane afet konusunda, ilk yardım konusunda eğitimsiz, bilinçsiz insan bırakmamamız gerekiyor. Vazifemiz budur." dedi.Kınık, bu kapsamda yapılan stratejik plan hakkında da değerlendirmede bulunarak, bunların büyük oranda başarıya ulaştığını anlattı. Avrupa Birliği 'nin, tarihindeki en büyük fonu Türk Kızılayına verdiğini vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:"Dünyanın en yaygın sosyal güvenlik ağı olan Kızılay Kart programımızı Avrupa Birliği fonluyor. Türkiye 'ye gelmiş 70 farklı vatandaşlıktan 2 milyon insana Türk Kızılayı olarak düzenli nakit desteği ve insani destek sağlıyoruz. 400 bin çocuğun okula gönderilmesi için burs veriyoruz. Bu insanlar, karınları doymazsa, çocuklarına süt alamazsa, başlarını sokacak bir evleri olmazsa suça yönelebilirler. Bugün Türkiye'deki mülteciler arasındaki suç oranı yüzde 1,3'tür. Kendi toplumumuz arasındaki suç oranı yüzde 3'tür. Bu suç oranının azalmasında en büyük pay sahibi sizlersiniz. Bugün dünya Türkiye'deki bu ensarlığı araştırıyor."Toplumun güçlendirilmesi noktasında yapılan destekler hakkında da değerlendirmede bulunan Kınık, "Geçen sene yardım ulaştırdığımız insan sayısı 23 milyon. Her gün 63 bin kişiye, geçen yıl yardım ulaştırmışız. Bu seneki hedefimiz her gün 70 bin kişiye yardım ulaştırmak. 30 milyon insana yardım ulaştırma hedefimiz var. Hedefimiz büyük." diye konuştu.Programda, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile Türk Kızılayı Trabzon Şube Başkanı İsmet Durmuş da konuşma yaptı.