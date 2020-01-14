"Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak' - Son Dakika Ekonomi

"Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak"

7 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, hedeflerinin her vatandaşın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak ve kırsaldaki vatandaşlar için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirtti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan toplantıda yaptığı açıklamada, hedeflerinin her vatandaşın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak ve kırsaldaki vatandaşlar için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirtti.


Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak ve aynı zamanda istihdamı geliştirmek için ortak bir yol haritası çizmenin yollarının arandığı Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık başkanlığında yapılan toplantıya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü ve Mühendisler katıldı.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman köylülerinin gelir seviyelerini arttırmak, köylüleri yerinde kalkındırarak köylerdeki göçün önüne geçmek ve aynı zamanda köylünün yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin; yapılan toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı taşra temsilcileri olarak birlikte köylülerin kalkındırılması yönünde ne gibi çalışmalar yapabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.


Keskin, "Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatları ile ülkemizin önemli miktarda arz açığının olduğu ceviz ağacı (meyvesi) özelinde gelir getirici ürünlerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma prensibi geliştirilmesi ve sahada uygulanması için metodun belirlenmesi amacıyla bu toplantı gerçekleştirerek ortak bir çalışma grubu oluşturduk. Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak ve kırsaldaki vatandaşlarımız için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek" diye konuştu.


Toplantıda yerel değerlerinden Gelincik Elması, Cücem Eriği ve Hüsnü Yusuf Armudu fidanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra tüm gelir getirici türler ile vatandaşa destek verilmesi üzerinde duruldu ve sunulacak projelerin hazırlanarak yeni yapılacak toplantı ile karara bağlanması konusu ortak görüş olarak benimsendi. - KÜTAHYA

Kütahya, Keskin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Valisi Şahin: "Hasan, tedavisi tamamlandıktan sonra normal hayatına devam edecek" (2)
Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hedefimiz her vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst düzeyine çıkarmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]