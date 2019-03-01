Son Dakika Haberleri: 'Hedefimiz raylı sistemi 518 kilometreye çıkarmak'

'Hedefimiz raylı sistemi 518 kilometreye çıkarmak'

9 dakika önce

Binali Yıldırım, "Hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak.

'Hedefimiz raylı sistemi 518 kilometreye çıkarmak', System.String[]
Binali Yıldırım, "Hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu

DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 00:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Hedefimiz raylı sistemi 518 kilometreye çıkarmak'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]