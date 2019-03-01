'Hedefimiz raylı sistemi 518 kilometreye çıkarmak'
9 dakika önce
Binali Yıldırım, "Hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak.
Binali Yıldırım, "Hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05
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