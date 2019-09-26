"Hedefimiz Süleymaniye'yi Floransa gibi yapmak"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Süleymaniye Külliyesi'nin İbn Haldun Üniversitesi'ne tahsis edilen kısmında eğitim ve kültür çalışmaları yapmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz burayı İtalya'daki Floransa gibi dünyanın en seçkin, en güzide mekanlardan biri haline getirmek." dedi.

Eğitim, mimari, tarih, sanat ve yönetim konularının ele alınacağı 2. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, bir kısmı İbn Haldun Üniversitesine tahsis edilen Süleymaniye Külliyesinde başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Şentürk, Süleymaniye'de Süleymaniye'yi konuşmanın kendileri için gurur verici bir faaliyet olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Süleymaniye'nin asli hüviyetine kavuşması, yeniden bir ilim-bilim, eğitim merkezi haline gelmiş olması ve uluslararası düzeyde üst düzey prestijli çalışmalarıyla tanınmış saygın bilim insanları tarafından burada yapılıyor olması tarihi açıdan son derece önemli." dedi.

Buradaki tarihi binanın daha önce harabe haline ve restoran olarak kullanıldığını belirten Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi tarafından asli misyonuna kavuşturulduğunu söyledi.

Süleymaniye'nin kendileri için büyük bir emanet olduğuna vurgu yapan Şentürk, şöyle konuştu:

"Nasıl ki asırlarca alimler bu mekanları kullandılar, buralarda çok iyi ilmi çalışmalar yaptılar, biz de aynı şekilde devam edeceğiz. Burayı sadece biz kullanacağız demiyoruz, diğer üniversitelerimiz de kurumlarımız da bu mekanları kullanırlarsa biz memnun oluruz ve böylece ihya edilmiş olur bu mekanlar. Bu yıl burada 2. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumunu gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi yerleşke restore edilerek hem üniversitemize hem de tüm Türk ve İslam kamuoyunun hizmetine sunulacak."

Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan Süleymaniye Külliyesi'nin dönemin en önemli ilim merkezi olduğunu anlatan Şentürk, "Şimdi biz de İbn Haldun Üniversitesi'ne tahsis edilmiş kısmında burada kültür, eğitim hüviyetini icra etmek istiyoruz. Hedefimiz burayı İtalya'daki Floransa gibi dünyanın en seçkin, en güzide mekanlardan birisi haline getirmek." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Buradaki önemli, tarihi kurumu, medreseyi yeniden kendi misyonuna dönüştürmek üniversitemiz için çok büyük bir gurur meselesidir. Bunun diğer vakıf eserlerinin orijinal misyonuna uygun döndürülmesine örnek teşkil etmesini umut ediyoruz. Birçok medresemiz maalesef medrese olmaktan çok uzak, akademik hayata hizmet etmeyen bazı misyonlar için kullanılıyor. Bir çoğu ne iyi bakım görüyorlar ne de iyi işler için kullanıyorlar. Bunların özellikle üniversiteler tarafından kendi misyonlarına uygun hizmet eder hale getirilmesi arzulanan, güzel bir şey. Süleymaniye'de, Kanuni Sultan Süleyman döneminin koşulacak olması yerinde. Bunun her yıl olması buranın bir referans merkezi haline gelmesi anlamına da geliyor."

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay da Süleymaniye Külliyesi'nin tarihi anlamda benzersiz ve emsalsiz olduğuna dikkati çekerek, buranın kendilerine tahsis edilmesinden dolayı büyük sorumluluk yüklendiklerini ifade etti.

Külliyeyi kendi mülkleri olarak görmediklerini vurgulayan Berktay, "Bütün bir evrensel bilim camiası adına kendimizi buranın emanetçisi olarak görüyoruz ve evrensel açılımlarla hem geleneğe hem de çağımıza uygun estetik ve bilimsel çözümlerle değerlendirmeyi umuyoruz. Bu 2. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu da bizim İbn Haldun Üniversitesi ve Tarih Bölümü olarak, giderek dışa açılmamız, daha geniş networklara erişme hamlemizin bir parçası." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) tarafından düzenlenen sempozyum yarın da devam edecek.