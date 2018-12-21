Son Dakika Haberleri: Hedefimiz Tamamen Puan veya Puanlar Üzerine"

Hedefimiz Tamamen Puan veya Puanlar Üzerine"

4 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Hedefimiz Tamamen Puan veya Puanlar Üzerine
Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısını Bursaspor deplasmanında kapatacaklarını hatırlattı.

Zor bir maç olacağına dikkati çeken Ravcı, "Bursaspor, güçlü bir takım. Samet Aybaba gibi çok deneyimli, tecrübeli bir teknik adam var takımın başında. Onlar da mutlaka kazanmak isteyecek. Ne olursa olsun iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir sonuçla kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Ali Ravcı, her maç olduğu gibi yine galibiyet parolasıyla karşılaşmaya çıkacaklarını kaydederek, "Hedefimiz tamamen puan veya puanlar üzerine. Ligdeki konumumuzu, puan tablosundaki yerimizi korumak istiyoruz. Bu maçta eminim dışarıdan gelecek taraftarlarımız da bizim için önemli bir güç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:10 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hernan Crespo, Arjantin Ekibi Banfield'ın Başına Geçti Galatasaray'da Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş Takımla Çalışmalara Başladı

Yunanistan'da, Hakem Thanasis Tzilos'a Yapılan Saldırı Nedeniyle Süper Lig Maçları Ertelendi Brezilyalı Yıldız Hulk, Çocuğuna Galatasaray Forması Giydirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:45:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hedefimiz Tamamen Puan veya Puanlar Üzerine"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]