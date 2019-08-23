Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, hedeflerinin TFF 2. Lig'de şampiyonluk yaşayarak üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Maslak Hilton Hotel'de düzenlenen sezon öncesi kulüp tanıtım yemeğine, Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, eski futbolcular Hami Mandıralı ile Oktay Derelioğlu katıldı.

Sancaktepe Belediyespor'un futbol şubesini satın alan Fatih Kol, yeni bir yapılanma içerisine girdiklerini aktararak, "Türk futboluna güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz. Genç sporcuları yetiştiren bir kulüp olacağız. Genç oyuncuları geliştirerek Türk futboluna sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıldan kadrolarını koruduklarını aktaran Kol, "Bu sezon 7 tane üst düzey oyuncuyu transfer ettik. Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak. İyi transferler yaptık. Maddi sıkıntımız yok." diye konuştu.

Türkiye'de kulüplerin şirketleşmesi gerektiğini savunan Kol, "Kulüpler şirket gibi yönetilmeli. Diğer türlü borçlar kontrolsüz oluyor." ifadelerini kullandı.

Erdem: "2009 yılında kulübü sıfırdan oluşturduk"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı olduğu dönemde, kulübün de kurucu başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, "2009 yılında kulübü sıfırdan oluşturduk." açıklamasında bulundu.

Kulübün bu sezona kadar Sancaktepe Belediyesi desteğiyle geldiğini anlatan Erdem, "Hem tesislere hem de altyapılara yatırım yapmıştık. Futbolda amatörden başlayarak kısa sürede TFF 2. Lig'e yükseldik. Sancaktepe Futbol Kulübüne önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.