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"Hedefimiz; Zengin Yemek Kültürümüzün Hak Ettiği Konuma Ulaşmasıdır" - Son Dakika

"Hedefimiz; Zengin Yemek Kültürümüzün Hak Ettiği Konuma Ulaşmasıdır"

08.11.2021 12:18

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olan Yeşilyurt Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumundan aldığı tescil belgelerini yöresel yemeklerin tanıtımı ve satışını yapan işletmelerle buluşturmaya devam ediyor.

Malatya ve Yeşilyurt'un zengin yemek kültüründe yer alan yöresel yemeklerin yanı sıra tarımsal ürünlerin marka değerinin korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalara ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanlığını yürüten Hacı Baba Et Lokantası Sahibi Zeki Saygı'yı işyerinde ziyaret ederek Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Analı-Kızlı, Malatya İçli Köfte, Kiraz Yaprağı Sarma Köftesi ve Malatya Tandır Ekmeği Coğrafi İşaret Tescil Belgelerini takdim etti.

Yöresel yemeklerin korunması ve geleceğe taşınması adına yürütülen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, " Kayısımız, dalbastı kirazımız, tandır ekmeğimiz, tiritli köftemiz, analı-kızlı yemeğimiz, kiraz yaprağı sarması köftemiz gibi birbirinden lezzetli 16 farklı yöresel yemek ve meyvelerimizin coğrafi işaret tescil belgesine kavuşması Malatya'nın katma değerine ve tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. Kayısımızın yanı sıra birbirinden lezzetli yemeklerimizin tanıtılmasına yönelik Malatya'da başlatılan topyekün seferberlikten büyük bir memnuniyet duymaktayız, bu işe emek sarf ediyorlar. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyininin gerçekleştirdiği çalışmalarda Malatya'nın zengin yemek kültürünün tanıtılmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği ve firma olarak ta Mehmet Çınar Başkanımıza müteşekkiriz, emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Malatya'nın geleneksel sofra kültüründe yer alan yemeklerinin yanı sıra tarımsal ürünlerinin korunması adına gerçekleştirilen coğrafi işaret tescil belge alma sürecinde Malatya'nın büyük bir mesafe aldığını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olduklarını ifade eden Başkan Çınar, " Malatya'nın gastronomisinin tanıtılması açısından son dönemlerde ciddi mesafeler alındı, topyekün yapılan çalışmalar neticesinde iyi bir dönemde olduğumuzu belirtmek isterim. Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan 16 ürünümüz var, bunların 6'sını almak Yeşilyurt Belediyesine nasip oldu. Şu anda Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya'nın en eski işletmelerinden olup, coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan yöresel yemeklerimizin tanıtımı ve satışı açısından güzel işlerin altına imza atan Hacı Baba Et Lokantamıza da aldığımız tescil belgelerini teslim ettik. Günümüzde ürünün patentini alma, markalaşma, coğrafi işaret çok önemli hale geldi. Bu nedenle yerel ürünlerimize coğrafi işaret alınması, esnafımızı dolayısıyla yerel ekonomiyi güçlendirecektir, esnaf ve sanatkârımızın kalkınmasına büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

Hedeflerinin Malatya'nın zengin yemek kültürünün gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak olduğunu ifade eden Başkan Çınar, " Malatya'nın zengin tarihi, kültürü, yemekleri ve geleneksel hayatını iç ve dış turizme kazandırmak açısından son dönemlerde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız, sayısı 8'e çıkan müzelerimiz, yöresel yemek ve eşyalarımızın satış noktaları, el sanatlarımızın yaşatılması açısından birbirinden özel projelerimizi söz verdiğimiz gibi hemşehrilerimizle buluşturduk. Zengin ve güçlü tarihimizi planlı yatırımlarla bugünden geleceğe taşıyoruz. Coğrafi işaret tescil belgelerimizde yerel ekonominin ve esnafın kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir. Sabırla, özveriyle ve gayretle yürüttüğümüz çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık, esnaflarımızı da bu anlamda destekliyoruz. Yemeklerimizin güçlü ve planlı çalışmalarla tanıtılmasına yönelik çalışmalarımıza büyük destek veren esnaflarımızın da katkılarıyla kentimize ve ilçemize inşallah daha fazla turistin gelmesini sağlayacağız. Yerel ekonominin ve esnafımızın güçlenmesi adına coğrafi işaretli ürünleri çok önemsiyoruz. Yaptığımız yatırımlar neticesinde Malatya'nın gastronomisi, tarihi ve kültürünün daha geniş kesimlere tanıtılması açısından büyük bir mesafe aldık. Malatya'ya dışardan gelecek olan misafirlerimizin yanı sıra değerli hemşehrilerimiz, coğrafi işaret tescil belgesi alan işletmeler ve lokantalarımızda gönül rahatlığıyla bu yemeklerimizi yiyebilir, ikram edebilir ya da il dışına giderken de bu yemeklerimizi götürebilirler. Amacımız; Malatya'nın gastronomi ve turizm alanında hak ettiği konuma ulaşmasıdır. Belediye olarak ta hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimizle Malatya'nın gastronomisi, tarihi ve kültürel anlamdaki zengin alt yapısının iç ve dış turizme kazandırılması çalışmalarına büyük bir destek sunmuş oluyoruz. Malatya'ya çekeceğimiz turistlerimiz, gezginlerimiz ve gurmelerimizle birlikte kentimizin turizm ve ekonomik potansiyelinin daha da hareketlenmesini sağlayacağız. Coğrafi İşaret Tescil Belgelerimiz hayırlı uğurlu olsun, esnaflarımıza da hayırlı ve güzel işler temenni ediyorum." diye konuştu.

Yemek Tarifi, Yeşilyurt, Malatya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Hedefimiz; Zengin Yemek Kültürümüzün Hak Ettiği Konuma Ulaşmasıdır' - Son Dakika


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