Son Dakika Haberleri: "Hedefimize dönük ilk ve güçlü adımı atmış olduk"
Son Dakika Politika 'Hedefimize dönük ilk ve güçlü adımı atmış olduk'

"Hedefimize dönük ilk ve güçlü adımı atmış olduk"

1 saat önce

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü İmza Töreni ile Ankara'da farklı binalarda hizmet veren tüm mahkeme ve icra dairelerini tek yerleşkede toplama vaat ve hedefimize dönük ilk ve güçlü adımı atmış olduk.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü İmza Töreni ile Ankara'da farklı binalarda hizmet veren tüm mahkeme ve icra dairelerini tek yerleşkede toplama vaat ve hedefimize dönük ilk ve güçlü adımı atmış olduk." ifadelerini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, projenin mimarı ve yakından takipçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Ankaralılar ve tüm hukukçu meslektaşları adına teşekkür etti.

Projenin Ankara'ya hayırlı olmasını dileyen Şahin, "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokolü İmza Töreni ile Ankara'da farklı binalarda hizmet veren tüm mahkeme ve icra dairelerini tek yerleşkede toplama vaat ve hedefimize dönük ilk ve güçlü adımı atmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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