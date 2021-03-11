Hedefinde Türkiye şampiyonluğu var

Tüm hijyenik kurallara dikkat ederek antrenmanlarını sürdüren Yunusemre Belediyespor Wushu Kung Fu Takımı sporcularından Enes Çağlar'ın hedefi Türkiye Şampiyonu olmak.

Yunusemre Belediyespor Wushu Kung Fu Takımı sporcuları, haftanın 5 günü antrenörleri gözetiminde 10 kişilik gruplar halinde Gediz Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. Takımın başarılı sporcularından Enes Çağlar (16) başarılı bir sporcu olmak için antrenmanlarını aksatmadığını ve hedefinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "4 yıldır Wushu Kung Fu yapıyorum. Antrenörümüz Yusuf Çetinkaya ile tüm sporcu arkadaşlarımız ile 2021 yılında yapılacak olan şampiyonalarda Yunusemre Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Benim hedefim Türkiye şampiyonasında şampiyon olarak, milli takıma yükselmek ve uluslararası arenada kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak. Bize çalışmalarımızda destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi' ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, bizlere imkanlarını sunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA