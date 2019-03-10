Son Dakika Haberleri: "Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek olmalı"

"Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek olmalı"

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:30 

Mustafa Varank, Ekonomi
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