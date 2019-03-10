"Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek olmalı"
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:30
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