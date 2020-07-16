Hedefleri "en iyi döner kanat" olmak - Son Dakika

Hedefleri "en iyi döner kanat" olmak

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lise öğrencileri, tasarladıkları insansız hava aracı (İHA) ile "TÜBİTAK Liseler Arası İHA Yarışması"nda şampiyonluğu hedefliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lise öğrencileri, tasarladıkları insansız hava aracı (İHA) ile "TÜBİTAK Liseler Arası İHA Yarışması"nda şampiyonluğu hedefliyor.

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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Enes Köşeli ile Efe Tunca, öğretmenleri Serkan Kahraman ve Bünyamin Uslu ile Gaziantep'te 16-20 Eylül'de düzenlenecek "TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması"na hazırlanıyor.

Okulun atölyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenci ve öğretmenler, ürettikleri drone ile zaman zaman uçuş gerçekleştiriyor.

Yarışma "döner kanat" ve "sabit kanat" kategorilerinde düzenlenecek. Kırklarelili öğrenciler ise "döner kanat" kategorisinde şampiyon olmak istiyor.

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin 2019 TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmada, "insanlık yararına teknoloji" kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin havacılık ve İHA branşında tasarladıkları ürünlerle başarılı bir yol aldıklarını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Öğrenciler İHA ve SİHA konusunda söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyorlar. Çünkü İHA ve SİHA ülke gündemimizde önemli bir yer alıyor. Havacılık ve teknoloji alanında yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize vizyon sağlayacak projeler üretmeye başladık. Bu aşamada eylül ayı içerisinde Gaziantep'te TÜBİTAK ve TEKNOFEST'in ortaklaşa düzenlediği yarışmada kendilerine başarılar diliyoruz."

"Üründe daha çok karbon kullandık"

Öğrencilerden Köşeli ise yarışmada şampiyon olacaklarına inandığını dile getirdi.

Tecrübe ve deneyimlerini şampiyonluğa dönüştürmek istediklerini vurgulayan Köşeli, "Yarışmadan sonra artık gerçekten hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya odaklanacağız. 3 yıl öncesine kadar bu konularda bu kadar bilgili değildim. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi'nde aldığım eğitimler ve burada bana sağlanan imkanlar faydalı oldu. Yarışma için ideal ve başarılı bir ürün oluşturduk. Hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Tasarladıkları üründe daha çok karbon malzeme kullandıklarını belirten Köşeli, şunları kaydetti:

"Projede bizim için önemli olan, yarışmanın vereceği görevlerin tamamlanmasıydı. Biz de görevleri tamamlamak amacıyla hızlı, güvenilir ve görevi optimal bir şekilde yerine getirebilen araçlar üretmek için yola çıktık. Daha çok karbon kullandık. Hızlı olması için hafif olması gerekiyor. Fakat hafif olursa sağlam olamayabiliyor. Karbon bu açıdan bizim için çok önemli bir malzeme."

Efe Tunca ise yarışmaya heyecanla hazırlandıklarını ifade etti.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:28 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hedefleri 'en iyi döner kanat' olmak - Son Dakika
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