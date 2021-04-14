Hedefleri olan gençler başarılı olur - Son Dakika

Hedefleri olan gençler başarılı olur

14.04.2021 11:51
Hedefleri olan gençler başarılı olur, System.String[]

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, GENÇ MÜSİAD İzmir'in düzenlemiş olduğu "Liderler Kahvesi" programında gençlerle bir araya geldi ve tecrübelerini paylaştı.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Genç MÜSİAD İzmir tarafından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Liderler Kahvesi" programının ilk konuğu Başkan Bilal Saygılı oldu. Etkinlikte konuşan Saygılı, gençlere hayatındaki can alıcı durakları, iş hayatındaki tecrübeleri ve sosyal hayattaki kazanımlarını anlattı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Gençlik Kurulu Başkanı Muhammed Bilal Kara, "Ülkemizde, şehrimizde biz gençlere yol gösteren öncülük eden kıymetli büyüklerimizi "Liderler Kahvesi" adındaki programımızda konuk ediyoruz. İlk konuğumuz MÜSİAD İzmir Başkanımız Bilal Saygılı Beyefendi oldu. Kendisine sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz"dedi.

2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD'ın İzmir'de 2003 yılında kurucu başkanlığını yapan Bilal Saygılı, bu işin aşk ve muhabbet meselesi olduğunun vurgulayarak hem yaşadığı topluma hem de dünyaya söyleyecek sözü olan bir gençlik için her zaman destek vereceklerini söyledi.

KAPİTALİST SİSTEM GENÇLERİ KUŞAKLARA BÖLÜYOR

İmam hatip yıllarından üniversite öğrenciliğine uzanan çizgide eğitim hayatındaki derin etkilere değinen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Çok güzel öğrencilik yıllarım oldu. Özellikle camiamızdan birçok dava adamı yazar ve fikir sahibi kişilerin eserleri ile gençlik yıllarımızı bereketli ve kaliteli bir şekilde dolu dolu geçirdik. Onlardan Allah razı olsun!" dedi.

Günümüz gençlerinin kuşaklar üzerinden tanımlanmasının kültürümüze uygun olmadığını hatırlatan Saygılı, "X, Y, Z, Alfa kuşaklar bizim kültürümüzde yok. Bu kapitalist sistemin ortaya koymuş olduğu pazarlama enstrümanıdır. Hız, haz ve tüketimin içerisinde gençlere yönelik tanımlama ve hedeflerin insani ve İslamî olmaktan çıktığı, dayatılan bir kültürel süreci görüyoruz" diye konuştu.

İNSANIN KANADI DERDİDİR

Bilal Saygılı, gençlerin hedeflerine ve geleceğine dair ise şunları kaydetti: "İnsanın kanadı derdidir. Eğer gayret duygunuz yoksa kanadınız kırıktır. En önemli özelliğimiz kendimize güvenmek, hedef koymak ve doğru zamanda risk almayı bilmek. Eğer bunları doğru kurgularsanız yarınlara güvenle bakabilirsiniz. Hedefleri olan gençlere karşı ayrı bir muhabbetim var. Çünkü hedefleri olan gençler başarır. Hedefleri olmayan gençleri bitmiş tükenmiş, aküsü boşalmış insanlar olarak görmekteyim. Gençlerimize her zaman tavsiyem hedefleriniz olsun ve ön önemlisi imanlı ve erdemli ticaret yapın. Çünkü İman varsa imkan vardır.

Gençlerimizin geleceği ile ilgili olumsuz cümle kuranlara da karşıyım. Gençlerimiz sapasağlam. İnançlı bir genç, ümmetin derdiyle dertlenen bir genç kesinlikle sorumluluklarını bilir. Yetişkinler "Gençlik nereye gidiyor?" derken aslında kendilerinin nereye geldiklerini hesaplayamadıklarını görüyoruz" dedi.

HİNTERLANDINIZI, BAKIŞ AÇINIZI GENİŞ TUTUN!

1991'de bayrağı devraldığı Saygılı Rulman'da çalışırken Türkiye'nin her yerini gezerek rulman ticareti gerçekleştirdiğini ifade eden Bilal Saygılı, 24 yaşında bir delikanlı iken Almanya'ya giderek dış ticarete başladığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar 320 yurtdışı seyahatim var, 65 ülke gezdim. Dış ticarete başladığımdan itibaren Türkiye'nin dört bir yanına rulman satan bir firma haline geldim. Gittiğim Hong Kong'da 46 katta bir Çinli ile de pazarlık yaptım ama Anadolu'daki Fadik Ninemle de oturdum sohbet ettim. Hinterlandınızı, bakış açınızı geniş tutun arkadaşlar. Siz Anadolu'daki kültürün evlatlarısınız. Bu toprakların evlatları olduğunuz için kendi özünüzü de en iyi şekilde bileceksiniz ama uluslararası sahada da kendi hedeflerinize doğru ilerleyeceksiniz" dedi.

Programın sonunda gençlerden gelen soruları cevaplayan Başkan Saygılı'ya Genç MÜSİAD İzmir Başkanı M. Bilal Kara teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

Hedefleri olan gençler başarılı olur

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hedefleri olan gençler başarılı olur - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu

Son Dakika Haberleri
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
17 yaşındaki lise öğrencisi 17 yaşındaki lise öğrencisi "Başka çarem yok" diyerek canına kıymak istedi         
12:33
100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti         
12:15
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu         
11:52
Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası         
11:39
İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi         
11:14
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 12:58:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hedefleri olan gençler başarılı olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei