Hedefleri olan gençler başarılı olur - Son Dakika

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Genç MÜSİAD İzmir tarafından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Liderler Kahvesi" programının ilk konuğu Başkan Bilal Saygılı oldu. Etkinlikte konuşan Saygılı, gençlere hayatındaki can alıcı durakları, iş hayatındaki tecrübeleri ve sosyal hayattaki kazanımlarını anlattı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Gençlik Kurulu Başkanı Muhammed Bilal Kara, "Ülkemizde, şehrimizde biz gençlere yol gösteren öncülük eden kıymetli büyüklerimizi "Liderler Kahvesi" adındaki programımızda konuk ediyoruz. İlk konuğumuz MÜSİAD İzmir Başkanımız Bilal Saygılı Beyefendi oldu. Kendisine sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz"dedi.

2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD'ın İzmir'de 2003 yılında kurucu başkanlığını yapan Bilal Saygılı, bu işin aşk ve muhabbet meselesi olduğunun vurgulayarak hem yaşadığı topluma hem de dünyaya söyleyecek sözü olan bir gençlik için her zaman destek vereceklerini söyledi.

KAPİTALİST SİSTEM GENÇLERİ KUŞAKLARA BÖLÜYOR

İmam hatip yıllarından üniversite öğrenciliğine uzanan çizgide eğitim hayatındaki derin etkilere değinen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Çok güzel öğrencilik yıllarım oldu. Özellikle camiamızdan birçok dava adamı yazar ve fikir sahibi kişilerin eserleri ile gençlik yıllarımızı bereketli ve kaliteli bir şekilde dolu dolu geçirdik. Onlardan Allah razı olsun!" dedi.

Günümüz gençlerinin kuşaklar üzerinden tanımlanmasının kültürümüze uygun olmadığını hatırlatan Saygılı, "X, Y, Z, Alfa kuşaklar bizim kültürümüzde yok. Bu kapitalist sistemin ortaya koymuş olduğu pazarlama enstrümanıdır. Hız, haz ve tüketimin içerisinde gençlere yönelik tanımlama ve hedeflerin insani ve İslamî olmaktan çıktığı, dayatılan bir kültürel süreci görüyoruz" diye konuştu.

İNSANIN KANADI DERDİDİR

Bilal Saygılı, gençlerin hedeflerine ve geleceğine dair ise şunları kaydetti: "İnsanın kanadı derdidir. Eğer gayret duygunuz yoksa kanadınız kırıktır. En önemli özelliğimiz kendimize güvenmek, hedef koymak ve doğru zamanda risk almayı bilmek. Eğer bunları doğru kurgularsanız yarınlara güvenle bakabilirsiniz. Hedefleri olan gençlere karşı ayrı bir muhabbetim var. Çünkü hedefleri olan gençler başarır. Hedefleri olmayan gençleri bitmiş tükenmiş, aküsü boşalmış insanlar olarak görmekteyim. Gençlerimize her zaman tavsiyem hedefleriniz olsun ve ön önemlisi imanlı ve erdemli ticaret yapın. Çünkü İman varsa imkan vardır.

Gençlerimizin geleceği ile ilgili olumsuz cümle kuranlara da karşıyım. Gençlerimiz sapasağlam. İnançlı bir genç, ümmetin derdiyle dertlenen bir genç kesinlikle sorumluluklarını bilir. Yetişkinler "Gençlik nereye gidiyor?" derken aslında kendilerinin nereye geldiklerini hesaplayamadıklarını görüyoruz" dedi.

HİNTERLANDINIZI, BAKIŞ AÇINIZI GENİŞ TUTUN!

1991'de bayrağı devraldığı Saygılı Rulman'da çalışırken Türkiye'nin her yerini gezerek rulman ticareti gerçekleştirdiğini ifade eden Bilal Saygılı, 24 yaşında bir delikanlı iken Almanya'ya giderek dış ticarete başladığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar 320 yurtdışı seyahatim var, 65 ülke gezdim. Dış ticarete başladığımdan itibaren Türkiye'nin dört bir yanına rulman satan bir firma haline geldim. Gittiğim Hong Kong'da 46 katta bir Çinli ile de pazarlık yaptım ama Anadolu'daki Fadik Ninemle de oturdum sohbet ettim. Hinterlandınızı, bakış açınızı geniş tutun arkadaşlar. Siz Anadolu'daki kültürün evlatlarısınız. Bu toprakların evlatları olduğunuz için kendi özünüzü de en iyi şekilde bileceksiniz ama uluslararası sahada da kendi hedeflerinize doğru ilerleyeceksiniz" dedi.

Programın sonunda gençlerden gelen soruları cevaplayan Başkan Saygılı'ya Genç MÜSİAD İzmir Başkanı M. Bilal Kara teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.