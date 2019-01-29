Hedeflerimizde Herhangi Bir Sapma Yok"
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'deki hedeflerinde bir sapma olmadığını söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor
'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'deki hedeflerinde bir sapma olmadığını söyledi.
Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe
maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncuları kutladığını belirtti.
Hedefe giden yolda engellerin olabileceğini anlatan Ravcı, şunları kaydetti:
"Hedeflerimizde herhangi bir sapma yok. Bazen hedeflediğiniz yolda engellerle karşılaşırsınız. Hedeflerimiz ne kadar mücadele etmemiz gerektiğini zaten bizlere gösteriyor. Fenerbahçe maçını dün soyunma odasında bıraktık ve önümüzdeki Kayserispor
maçına odaklandık. Futbol
bir hata oyunu. Hata yapa yapa kendimizi geliştireceğiz. Şu anda geldiğimiz nokta küçümsenecek ve tesadüf denilmeyecek bir yerdir. Bugünlere sabırla ve hatalarımızdan ders çıkararak geldik. Bütün oyuncularımız görev ve sorumluluklarını çok iyi biliyorlar. Önümüzdeki hafta Kayserispor maçını taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp hedeflediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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