Son Dakika Haberleri: "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok"
Son Dakika Politika 'Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok'

"Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok"

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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