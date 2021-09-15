Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların hedefleri de sık sık değişiyor. Daha önce kendilerini savcı veya polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar, bu sefer de hedeflerine mobil bankacılık aracılığıyla para işlemi yapanları koydu.
CNN Türk'ten Ceylan Sever ile Engin Özbek'in özel haberine göre PR danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, Sibel Acar' a bankanın yıllardır kendisinden kestiği dosya ve sigorta masraflarını iade edeceklerini söylediler.
Telefon konuşması yaklaşık 10 sürdü. Bu sürede Acar'ın kredi kartından toplamda 40 bin liralık iki ayrı para transferi gerçekleşti. Mobil banka uygulamasına uzaktan bağlanan dolandırıcılar ve güvenlik açığı olduğu ileri sürülen banka hakkında Sibel Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 8. tüketici mahkemesinde de bankaya dava açtı.
Son Dakika › Ekonomi › Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler - Son Dakika Ekonomi