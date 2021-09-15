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Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler - Son Dakika

Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler

15.09.2021 23:43

Dolandırıcıların yeni hedefi, telefonlarından para işlemi yapanlar oldu. PR danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar'ı bankanın dosya ve sigorta masraflarını iade edeceği vaadi ile arayan dolandırıcılar, 10 dakika içerisinde kredi kartından 40 bin lira çektiler.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların hedefleri de sık sık değişiyor. Daha önce kendilerini savcı veya polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar, bu sefer de hedeflerine mobil bankacılık aracılığıyla para işlemi yapanları koydu.

BANKA ÇALIŞANI OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

CNN Türk'ten Ceylan Sever ile Engin Özbek'in özel haberine göre PR danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, Sibel Acar' a bankanın yıllardır kendisinden kestiği dosya ve sigorta masraflarını iade edeceklerini söylediler.

YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ

Telefon konuşması yaklaşık 10 sürdü. Bu sürede Acar'ın kredi kartından toplamda 40 bin liralık iki ayrı para transferi gerçekleşti. Mobil banka uygulamasına uzaktan bağlanan dolandırıcılar ve güvenlik açığı olduğu ileri sürülen banka hakkında Sibel Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 8. tüketici mahkemesinde de bankaya dava açtı.

Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Dolandırıcı, Telefon, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler - Son Dakika
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