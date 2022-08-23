Sahte plakalı bisiklet hırsızı 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Sahte plakalı bisiklet hırsızı 'pes' dedirtti

23.08.2022 10:11
Sahte plakalı bisiklet hırsızı 'pes' dedirtti

Hedeflerindeki sitelere girmek için sürekli taktik geliştiren hırsızların son oyunu, 'pes' dedirtti.

Hedeflerindeki sitelere girmek için sürekli taktik geliştiren hırsızların son oyunu, 'pes' dedirtti. Yanlarında taşıdıkları çalıntı araç plakalarını sitelerin tanıma sistemine göstererek içeriye girmeyi başaran hırsızlar; önlerini çıkan her şeyi çalıyor. Bursa'da, girdiği sitede; kapı önlerindeki ayakkabıları pazar arabasına koyan aç gözlü hırsız, değeri yüksek iki adet bisikleti de çalarak sırra kadem bastı. Gözü doymaz hırsız, geride bisikletleri çalınan iki gözü yaşlı çocuk bıraktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Gür Caddesi üzerindeki bir sitede gerçekleşti. Pandemi döneminde, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nı (PYBS) kazanarak biriktirdiği paralarla yıllardır hayalini kurduğu bisikleti alan M.K. isimli 13 yaşındaki çocuk, sabah saatlerinde Kur'an Kursu'na gitmek için bisikletini almak istedi. Hayatının şokunu yaşayan M.K., bisikletinin çalındığını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Gün boyunca arkadaşlarıyla site ve çevresinde didik didik bisikletini arayan M.K., durumu aile büyüklerine haber verince gerçek ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kameraları incelenince bisiklet hırsızının taktiği 'pes' dedirtti. Sitelerin plaka tanıma sistemlerini aşabilmek için sahte plakayla gezen hırsız, M.K.'nın ikamet ettiği sitede bu sistem olmayınca kapıya tırmanarak içeriye girdi. Güvenlik kameralarınca an be an görüntülenen olayda, soğukkanlı hırsız, önce asansör düğmesine bastı.

Bir an düşünen hırsız, asansörün sesinden kimse uyanmasın düşüncesiyle merdivenleri kullanarak 7. kata çıktı. Kapı önlerindeki markalı ayakkabıları çaldığı pazar arabasına dolduran hırsız, arabayı dışarı bırakıp tekrar içeriye girip bu kez çocukların bisikletine göz dikti. Önce S.G.'nin bisikletini çalan hırsız, geri dönüp M.K.'nın bisikletini çaldı. İki bisikletle ve bir pazar dolusu ayakkabıyla binadan çıkan hırsız, sitede çaldığı bisikletle tur atmayı da ihmal etmedi. Saat 04.38 sularında girdiği siteden 05.03 sıralarında çıkan hırsızın elindeki araç plakası dikkat çekti. Güvenlik uzmanları, hırsızın site kapılarını açabilmek için çalıntı araç plakalarını kullandığını ifade etti.

PYBS'yi kazanarak biriktirdiği paralarla aldığı bisikleti çalınan M.K., "Arkadaşlarım gezerken, bisikletle şehir turu atarken sınavı kazanmak için ders çalıştım. Emeklerimin karşılığında sınavı kazandım. Yemedim içmedim biriktirdiğim paralarla yıllardır hayalini kurduğum marka bisikleti aldım. Ama aç gözlü hırsız, sevincimi kursağımda bıraktı. Hırsıza sesleniyorum; bisikletimi çalarak sen çok para kazanamazsın ama benim hayallerimi çaldın. Eğer bu görüntüleri izliyorsan bisikletimi bana geri ver." dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, PYBS, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte plakalı bisiklet hırsızı 'pes' dedirtti - Son Dakika

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