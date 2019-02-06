Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde"

SANKO Üniversitesi geleceğin en büyük güvencesi olan gençlerin mesleki tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla, ilçelerde kariyer günleri düzenliyor.

SANKO Üniversitesi geleceğin en büyük güvencesi olan gençlerin mesleki tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla, ilçelerde kariyer günleri düzenliyor.



"Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" sloganıyla SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu'nda kariyer günlerinin ilki gerçekleştirildi.



SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yaptığı konuşmada, öğrencilerin meslek seçimine yönelik tavsiyelerde bulundu.



Prof. Dr. Dağlı, "Sevgili gençler meslek seçiminizde aileniz, arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, çevrenizde bulunan kişiler ve medya sizi etkileyecek ama önemli olan sizlerin kararı" dedi.



"Alacağınız bu karar ömrünüzün geri kalan bölümünde öncelikle sizleri mutlu etmeli" diyen Prof. Dr. "Kimi para kazanmak için meslek seçerken, kimi ailesi için mesleğini seçer. Halbuki sizi mutlu edecek mesleği seçerseniz, para kazanırken mutlu da olursunuz. Mutlu olacak mesleği seçerken bu işi yapıp yapamayacağınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Neden SANKO Üniversitesi derseniz, Biz koltuklarımızı emanet edeceğimiz gençler yetiştirmek istiyoruz. Seçeceğiniz meslekler sizleri mutlu ederken, ailelerinizi de gururlandırsın. Üniversitemizin kapısı bizi merak eden herkese açık. Gelin kariyer yolculuğuna birlikte çıkalım" şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından Prof. Dr. Güner Dağlı ve SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo'ya günün anısına armağan takdim etti.



SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehtap Özkur, yaptığı konuşmada, "2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan üniversitemizde bu yıl Tıp Fakültemiz 5. Sınıf öğrencilerini okutmaktadır" ifadelerini kullandı.



SANKO Üniversitesi'nin kendi hastanesi olan nadir üniversitelerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkur, "Açıldığından bu yana Tıp Fakültemiz yüzde 100 doluluk oranı ile eğitim hayatını sürdürmektedir. Öğrencilerimizin yüzde 75'i Gaziantep ve çevre illerden gelmektedir. Başarılı Tıp Fakültesi öğrenci adayları için çeşitli oranlarda burs olanakları mevcuttur. Tıp Fakültesi kurulduğu günden beri akreditasyona yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Fakültemizde gerek kendi kadrosunda bulunan, gerekse yurt içi ve yurt dışı prestijli üniversitelerden ziyarete gelen öğretim üyeleri öğrencilerimizin bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmaktadır. 2020 yılında ilk mezunlarını verecek olmanın heyecanıyla SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim öğretim hayatına ilk günkü coşkuyla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna da"Hemşirelik anne karnından ölüme kadar insana dokunan ve insanın bakımını gerçekleştiren kutsal bir meslektir" sözcüklerini kullandı.



Hemşirelik mezunlarının çalışabileceği yerler konusuna değinen Prof. Dr. Tuna, "Hastanelerde hemşirelik pozisyonları; Başhemşire/Başhemşire Yardımcısı, Hemşirelik Hizmetleri Kalite Gelişim (Ar-Ge) Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü, Klinik Eğitim Hemşireliği, Süpervisor. Özel dal hemşiresi olarak; Diyabet Eğitim Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Yara Bakım Hemşireliği, Enfeksiyon Kontrol, Diyaliz Hemşireliği, Nütrisyon Hemşireliği, Helikopter ile Hasta Transport Hemşireliği. Hastanelerde hemşirelik dışı pozisyonlar; Hastane Müdürlüğü, Kalite Koordinatörlüğü, Sağlık Uzman Yardımcılığı, İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Hasta Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü. Hastane dışında hemşirelik; Aile Hekimliği, Aile Hemşireliği, Evde Bakım, Sağlık Kabini, Yaşlı Bakım Evleri, Okul Hemşireliği, İş Sağlığı Hemşireliği, Sağlık Sigorta Şirketleri, İlaç Firmaları" sözcüklerine yer verdi.



Prof. Dr. Tuna ayrıca hemşirelik mesleğini seçenlerin akademik kariyer yapma, gelecekte Türkiye'de ve farklı ülkelerde istihdamları konularına da değindi.



SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi İpek Katırcı Kırmacı ise, fizyoterapistlerin hastalık ve özür durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme-değerlendirmeleri yapan, bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan ve uygulayan profesyonel sağlık personeli olduğunu belirtti.



Öğr. Gör. Kırmacı, "Sağlık alanında önemli görev üstlenen Fizyoterapistler lisans eğitimi boyunca; temel tıp bilimleri (anatomi, fizyoloji, vb.) derslerinin yanı sıra klinik bilimler (ortopedi, nöroloji, vb.) ve mesleki beceri kazandırmayı hedefleyen pratik uygulamalı (pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, vb.) dersler ve teorik derslerini alırlar" ifadelerine yer verdi.



Fizyoterapistler, kamu ve özel hastaneler, spor kulüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve özel eğitim veren okullar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve derneklerde çalışabileceklerini anlatan Öğr. Gör. Kırmacı, mezunların, mezuniyet sonrası eğitime katılıp, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak akademik kadrolara atanabildiklerine dikkati çekti.



SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Görevlisi Meryem Özdemir de, diyetisyenin, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda verilen tedavilere uygun, besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkin kişi olduğuna vurgu yaptı.



Özdemir, "SANKO Üniversitesi olarak, donanımlı eğitim kadromuz ve fiziki imkanlarımız ile bilgi ve becerileriyle topluma yarar sağlayan, sosyal yönü gelişmiş, kariyer anlamında tercih edilen geleceğin diyetisyenlerini yetiştiriyoruz" diye konuştu.



Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü V. Begüm Tekin'in, burslar, öğrenci kulüpleri ve sosyal imkanlar konusunda bilgiler paylaştığı programın sonunda öğrencilere SANKO Üniversitesi tanıtım materyalleri dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.



Kariyer Gününe Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, ÇİMKO Kurumsal İlişkiler Müdürü Oktay Özsoy veSANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Denkçeken' in yanı sıra çok sayıda okul müdürü, eğitimci ve öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

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