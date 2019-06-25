Hedge için ‘algoritma’ yazdı şirketlere %10 tasarruf sağladı
52 dakika önce
Geniş yetkili aracı kurum statüsüne çıkan Alternatif Yatırım, teknolojiyi kullanarak büyümeyi hedefliyor.
Geniş yetkili aracı kurum statüsüne çıkan Alternatif Yatırım, teknolojiyi kullanarak büyümeyi hedefliyor. Şirket özellikle şirketleri hedge konusunda yönlendirerek farklılık yaratmak istiyor... Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberi...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03
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