Son Dakika Haberleri: Hedge için ‘algoritma’ yazdı şirketlere %10 tasarruf sağladı
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Hedge için ‘algoritma’ yazdı şirketlere %10 tasarruf sağladı

52 dakika önce

Geniş yetkili aracı kurum statüsüne çıkan Alternatif Yatırım, teknolojiyi kullanarak büyümeyi hedefliyor.

Hedge için ‘algoritma’ yazdı şirketlere %10 tasarruf sağladı, System.String[]
Geniş yetkili aracı kurum statüsüne çıkan Alternatif Yatırım, teknolojiyi kullanarak büyümeyi hedefliyor. Şirket özellikle şirketleri hedge konusunda yönlendirerek farklılık yaratmak istiyor... Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03 
Ekonomi
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