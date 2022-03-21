Hediye ajandayla başladığı günlük tutma işini 31 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hediye ajandayla başladığı günlük tutma işini 31 yıldır sürdürüyor

21.03.2022 18:19
Hediye ajandayla başladığı günlük tutma işini 31 yıldır sürdürüyor

Karabük'te hediye verilen ajandayı değerlendirmek için günlük tutmaya başlayan emekli Mukadder Karadana, 31 yıldır bu tutkusundan vazgeçmiyor.

Karabük'te hediye verilen ajandayı değerlendirmek için günlük tutmaya başlayan emekli Mukadder Karadana, 31 yıldır bu tutkusundan vazgeçmiyor.

Bakkal ve eczane kalfalığının ardından emekli olan 75 yaşındaki Karadana, hediye ajandayı değerlendirmek için başladığı günlük tutma sürecinde 32. ajandasını doldurdu.

Her gün şahit olduklarını, dünya ve ülke gündemini günlüğünde değerlendiren Karadana, yazdığı şiirler ile bazı ürünlerdeki fiyat değişimlerini de ajandasına işliyor.

Karadana, AA muhabirine, hiç televizyon seyretmediğini, boş vakitlerini yazarak değerlendirdiğini anlattı.

Her gün aksatmadan yazdığını dile getiren Karadana, "O gün ne olmuş, dünya olayları olsun, mahalli olsun, aile içi olsun, her şeyi yazıyorum. Bazen de fiyat yazarım, bugün yumurtayı kaça almışız? Eskiden tüp vardı, onların bir ay içindeki fiyat değişikliklerini yazdım. Sadece Türkiye değil, dünya haberlerini de yazıyorum. Şu anda olan savaşı günlük takip ederim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA Bakan Nebati: Bu ülke kötümserlere rağmen 21. yüzyıla damgasını vuruyor ŞANLIURFA Bakan Nebati: Bu ülke kötümserlere rağmen 21. yüzyıla damgasını vuruyor Bangladeş'in en büyük termik santrali faaliyete geçirildi Bangladeş'in en büyük termik santrali faaliyete geçirildi

Togo Cumhuriyeti, Karabük, Eczane, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hediye ajandayla başladığı günlük tutma işini 31 yıldır sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:13 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Çin liderinden acil müdahale emri geldi
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar olayı! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hediye ajandayla başladığı günlük tutma işini 31 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement