Hediye ettikleri bez bebeklerle köy çocuklarını sevindiriyorlar - Son Dakika

Diyarbakır'da gönüllü gençler, bez bebekler ile topladıkları kalem ve silgileri köy köy dolaşarak çocuklara ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sur Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen etkinliklere katılan aralarında üniversite öğrencilerinin de yer aldığı 20 genç, bir süre önce hazırladığı "Birlikte Gülümseyelim" projesini uygulamaya geçirdi.

Proje kapsamında gençler, hazırladıkları bez bebekler ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlarda kullanıldıktan sonra sınav merkezlerinde kalan kalemleri toplayıp köylerdeki çocuklara ulaştırıyor.

İl merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Güleçoba Köyü Kız Kur'an Kursundaki 30 öğrenciye hediye götüren gönüllüler, beraberinde getirdikleri palyaço sayesinde de çocukların güzel vakit geçirmesini sağladı.

Sur Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Deniz Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü gençlerin köy köy gezerek çocukları ziyaret edip onlara hediyelerini verdiklerini ve güzel zaman geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Merkezde gençlerin atık kumaşlardan bez bebek yaptığını anlatan Taşkın, "Daha önce ÖSYM'nin yapmış olduğu bütün sınavlarda gönüllü gençlerimizle beraber kalem ve silgi topladık. Yaptığımız bebeklerle kalem ve silgileri köylerde dağıtıyoruz. Amacımız köydeki kardeşlerimize dokunabilmek." dedi.

- "Yıl sonuna kadar 5 bin çocuğa ulaşacağız"

Çocukları mutlu etmenin önemine işaret eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerde köydeki o çocukların gözündeki mutluluk paha biçilmez. Yüz boyama etkinliği yapıldığında bile çocuklar dünyayı vermiş kadar mutlu oluyorlar. Sadece çocuklar mutlu olmuyor, çocukların yanı sıra aileleri de seviniyor. Yıl sonuna kadar 5 bin çocuğa ulaşacağız."

Dicle Üniversitesi Spor Yüksek Okulu öğrencisi Emine Kutlu da çocukları çok sevdiği için gönüllü olarak projede yer aldığını belirtti.

Her hafta bir köy okulunu ziyaret ettiklerini kaydeden Kutlu, "Köyde bir şeylere ulaşamayan çocuklara dokunmak istiyorum. Çocukları mutlu ettiğimiz için biz de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Güleçoba Köyü Kız Kur'an Kursu öğreticisi Tuba Yıldırım da genç gönüllülerin getirdikleri hediyelerle köydeki çocukları mutlu ettiğini vurgulayarak, "Aylardır uğraştıkları, emek verdikleri bu şirin oyuncakları çocuklarla paylaştılar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenci Amine Karabulut ise çok mutlu olduklarını aktararak, "Oyuncak bez bebek getiren ağabey ve ablalarımıza teşekkür ederim. Bizi çok sevindirdiler çok mutlu olduk." dedi.

Amine Karayılan da ilk kez hediye bebek aldığı için sevinçli olduğunu söyledi.