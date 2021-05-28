Hediye karavanı, Azerbaycan'a uğurlandı - Son Dakika

AZERBAYCAN- Ermenistan savaşında şehit ve gazi olanların çocuklarına dağıtılacak hediyeleri taşıyan TIR, 'Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan'da' projesi kapsamında Ankara'dan törenle uğurlandı.

Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun birlikte hazırladığı 'Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan'da' projesi kapsamında dün Balıkesir'den Ankara'ya gelen hediye TIR'ı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın önünden törenle uğurlandı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ile çocuklar katıldı.

'1 HAZİRAN'DA TOVUZ'DA İLK DAĞITIM OLACAK'

Bakan Yardımcısı Ergüneş, 2020 yılında salgın nedeniyle projenin adının 'oyun karavanı yollarda' olarak değiştirildiğini belirterek, "Hediye karavanımız yeni ismi ve içeriğiyle bugüne kadar 14 ilimizde çocuklarımızla buluştu. Özellikle Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır illerimizde çocuklara kutu oyunları ve oyuncaklar dağıtıldı. Karavanımız şimdi de kardeş ülkemiz Azerbaycan'a doğru yol alacak. Oradaki çocuklarımızla buluşacak. 1 Haziran'da Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde ilk dağıtımını gerçekleştirecek. Azerbaycan-Ermenistan savaşında şehit olan ve gazi olan toplam 6 bin ailemizin çocuklarıyla bu karavanları buluşturacağız. 20 Haziran'a kadar da Azerbaycan'ın muhtelif yerlerinde bu buluşmaları güzel hatırlarla devam ettireceğiz. On binlerce hediyenin dağıtılacağı bu organizasyonda bütün çocukların sevinci, heyecanı bizler için birer mutluluk kaynağı olacak" diye konuştu.

'DİJİTAL BAĞIMLILIK TEHDİT'

Dijital teknolojiyle birlikte yeni kuşaklar açısından yeni bir döneme girildiğini söyleyen Ergüneş, çocukların bütün oyun dünyasının dijital risklerle tehdit altında olduğunu kaydetti. Ergüneş, dijital bağımlılığın çocukların geleceği açısından büyük bir tehlikeye dönüştüğünü belirterek, bu noktada çocukların ve ailelerin dijitalleşme konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Ergüneş, törene katılan çocuklarla parmak maçı yaparak onlara oyun seti hediye etti. Ardından Bakan Yardımcısı Ergüneş, çocuklara birlikte Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 1 Haziran'da Tovuz şehrinde çocuklara dağıtılacak hediyelerin yer aldığı TIR'ı uğurladı.