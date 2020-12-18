Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu - Son Dakika

Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu

18.12.2020 17:20
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı Yollarda' tırının durağı Elazığ oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı Yollarda' tırının durağı Elazığ oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen 'Hediye kervanı' projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar ile giyim, kırtasiye hediye paketleri hazırlandı. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 14 şehri dolaşacak olan 'Hediye Kervanı', Malatya'dan sonraki durağı Elazığ oldu. Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesine konuşlandırılan tırın önünde pandemi nedeniyle uygun sayıda katılımcının katılımıyla etkinlik düzenlendi. Temsili olarak katılan çocuklar oyunlar oynarken, hediyeler verildi. Törende başta giyim, kırtasiye ve zeka oyunları olmak üzere çeşitli hediye paketleri yaklaşık 350 çocuğa ulaştırılmak üzere de kurum yetkililerine teslim edildi.

Törende açılış konuşması yapan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, " Hediye Karavanı Yollarda projemizin ikinci ayağı olan Elazığ il müdürlüğündeyiz. 14 ili kapsayan bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ile birlikte yaptığımız faaliyetimizin ikinci durağında hep birlikte çocuklarımızla birlikteyiz. Pandemi nedeniyle evlerinde çıkamayan çocuklarımıza hediyelerini ulaştırmak adına hep birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çocuk Oyunları Federasyonu'muz, 10 yıldır faaliyet göstermekte. Bu faaliyetlerimiz mini kaplıca ve sek sek oyunlarının lig usulü okullar arası takımlar kurularak oynatılması. Bunlara ilave son 3-5 senedir de 'Oyun Karavanı Yollarda' projemizi de hayata geçirdik. Bu sene salgın sebebiyle 'Oyun Karavanı'nı hayata geçiremeyince, oyun oynatamayacağımız için hediyelerini ulaştıralım dedik. Bu şekilde bir turne programıyla 14 şehrimizi kapsayan Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki bu projeye imza atmış bulunuyoruz. Bu noktada paydaşlarımız olan Çocuk Oyunları Federasyonu ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanlıkları ve ana sponsorumuz Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik"dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ise çocuklara yönelik başlatılan bu projenin yararlı olduğunu belirterek "Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çocuklarımızın daha iyi yaşam koşullarında yaşamaları ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Gerek kurum bakımında olan gerekse dışarıdaki çocuklarla ilgili çocuk hizmetleri büyük fedakarlıklar yapmaktadırlar. Bugün de iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırı Doğu Anadolu'daki ikinci durağı ilimiz oldu. Çocuklarımızın özellikle Elazığ ve Malatya ilinde 24 Ocak'taki sıkıntılı başlayan hayatları daha sonra Mart ayında başlayan pandemi dolayısıyla bayağı sıkıntılı bir süreç olmuş, bir çoğu evinden olmuştu. Maalesef çocuklarımız bu süreçte güzel vakit geçirme noktasında zorlanmıştır. Bakanlığımıza, federasyonumuza ve ilgili bakanlıklar ve THY desteğiyle yola çıkmış olan tırımızda çocuklarımızın evde kaliteli yaşam geçirmeleri adına oyuncaklar dağıtıldı. Hediye Karavanı'mı bugün çocuklarla bir araya geldi ve çocuklarımız için birbirinden güzel ve eğitici oyunlar mevcut" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan İrem Doğan da " Pandemiden dolayı dışarı çıkamıyoruz, bu bizim için güzel bir aktivite oldu. Oyun ve hediyelerden dolayı çok teşekkür ederiz. En azından bu hediyeler sayesinde bundan sonra canımız sıkılmaz" diye konuştu.

Programda Vali yardımcısı Abdullah Demirdağ, İl Müdürü Suat Kenç, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Salim İsot, kurum yetkilileri ve İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar yer aldı. - ELAZIĞ

Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu
Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu

Güneydoğu, oyunlar, Elazığ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı         
17:17
Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi         
17:05
Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi         
16:57
Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
16:48
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 17:37:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei