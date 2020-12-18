Hediye Karavanı'nın durağı Elazığ oldu - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı Yollarda' tırının durağı Elazığ oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen 'Hediye kervanı' projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar ile giyim, kırtasiye hediye paketleri hazırlandı. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 14 şehri dolaşacak olan 'Hediye Kervanı', Malatya'dan sonraki durağı Elazığ oldu. Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesine konuşlandırılan tırın önünde pandemi nedeniyle uygun sayıda katılımcının katılımıyla etkinlik düzenlendi. Temsili olarak katılan çocuklar oyunlar oynarken, hediyeler verildi. Törende başta giyim, kırtasiye ve zeka oyunları olmak üzere çeşitli hediye paketleri yaklaşık 350 çocuğa ulaştırılmak üzere de kurum yetkililerine teslim edildi.

Törende açılış konuşması yapan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, " Hediye Karavanı Yollarda projemizin ikinci ayağı olan Elazığ il müdürlüğündeyiz. 14 ili kapsayan bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ile birlikte yaptığımız faaliyetimizin ikinci durağında hep birlikte çocuklarımızla birlikteyiz. Pandemi nedeniyle evlerinde çıkamayan çocuklarımıza hediyelerini ulaştırmak adına hep birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çocuk Oyunları Federasyonu'muz, 10 yıldır faaliyet göstermekte. Bu faaliyetlerimiz mini kaplıca ve sek sek oyunlarının lig usulü okullar arası takımlar kurularak oynatılması. Bunlara ilave son 3-5 senedir de 'Oyun Karavanı Yollarda' projemizi de hayata geçirdik. Bu sene salgın sebebiyle 'Oyun Karavanı'nı hayata geçiremeyince, oyun oynatamayacağımız için hediyelerini ulaştıralım dedik. Bu şekilde bir turne programıyla 14 şehrimizi kapsayan Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki bu projeye imza atmış bulunuyoruz. Bu noktada paydaşlarımız olan Çocuk Oyunları Federasyonu ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanlıkları ve ana sponsorumuz Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik"dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ise çocuklara yönelik başlatılan bu projenin yararlı olduğunu belirterek "Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çocuklarımızın daha iyi yaşam koşullarında yaşamaları ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Gerek kurum bakımında olan gerekse dışarıdaki çocuklarla ilgili çocuk hizmetleri büyük fedakarlıklar yapmaktadırlar. Bugün de iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırı Doğu Anadolu'daki ikinci durağı ilimiz oldu. Çocuklarımızın özellikle Elazığ ve Malatya ilinde 24 Ocak'taki sıkıntılı başlayan hayatları daha sonra Mart ayında başlayan pandemi dolayısıyla bayağı sıkıntılı bir süreç olmuş, bir çoğu evinden olmuştu. Maalesef çocuklarımız bu süreçte güzel vakit geçirme noktasında zorlanmıştır. Bakanlığımıza, federasyonumuza ve ilgili bakanlıklar ve THY desteğiyle yola çıkmış olan tırımızda çocuklarımızın evde kaliteli yaşam geçirmeleri adına oyuncaklar dağıtıldı. Hediye Karavanı'mı bugün çocuklarla bir araya geldi ve çocuklarımız için birbirinden güzel ve eğitici oyunlar mevcut" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan İrem Doğan da " Pandemiden dolayı dışarı çıkamıyoruz, bu bizim için güzel bir aktivite oldu. Oyun ve hediyelerden dolayı çok teşekkür ederiz. En azından bu hediyeler sayesinde bundan sonra canımız sıkılmaz" diye konuştu.

Programda Vali yardımcısı Abdullah Demirdağ, İl Müdürü Suat Kenç, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Salim İsot, kurum yetkilileri ve İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar yer aldı. - ELAZIĞ