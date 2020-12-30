Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Şırnak'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, programda yaptığı konuşmada, anlamlı bir çalışma yapıldığını, oyuncaklarla çocukların daha iyi vakit geçirebileceklerini söyledi.

Oyuncakların çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Efendioğlu, pandemi döneminde çocuklar için atılan her türlü adımı çok değerli ve anlamlı bulduklarını kaydetti.

Zeka seviyesini geliştirecek her türlü aktivitenin gelecek nesiller için değerli olduğunu aktaran Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Teknolojinin yanında zeka oyunlarımıza da zaman ayırmamız gerekiyor. Federasyonumuzun bu konuda çok büyük gayretleri var. Bu bölgemize yaptıkları ziyaret ve çocuklarımıza getirdikleri oyuncaklar değerlidir, anlamlıdır. Emeği geçen başta federasyonumuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cumhur Melikoğlu da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle "oyun karavanı yollarda" projesini salgın nedeniyle "hediye karavanı" olarak dizayn ettiklerini kaydetti.

Kentte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Melikoğlu, şöyle devam etti:

"Çocukların yüzlerinde bir nebze gülümsemeye yol açabilmeyi asli görevimiz olarak görüyoruz. Projemizde 14 ilimize yaklaşık 10 bin çocuğumuza dokunabilmeyi hedefliyoruz. Hediye karavanımızda geleneksel oyunlarımızdan dokuz taş, parmak maç, mangala ve satranç gibi oyunlarımızla çocukları ekranlardan uzaklaştırabileceğini düşündüğümüz oyunlarımız var."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çocuklarla oyunlar oynadı, onlara hediyeler verdi.