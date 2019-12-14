Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Yılbaşı öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Yılbaşı öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

Bağcılar Asayiş Şube ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde şüphe üzerine Refik K.'ya (30) ait aracı durdurdu. Aracın içinde arama yapan ekipler, hediye paketi içinde 1 kilo 120 gram toz esrar buldu. Refik K.'nın evinde de arama yapan ekipler, evde de 30 kilogram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplamda 31 kilo 120 gram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ile yakalanan Refik K.'nın evinde biri hard disk görünümlü olmak üzere iki adet de hassas terazi ele geçirildi.   Refik K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yavuz Selim Mahallesi, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
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