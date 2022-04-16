Hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

16.04.2022 22:35
Hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kontrolünde hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kontrolünde hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan C.K.'nın (26) kullandığı araçta savcılık talimatıyla arama yapıldı. Yapılan aramada hediye poşetine sarılı vaziyette 545 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahsın Atakum ilçe merkezinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 4 bin 396 adet sentetik ecza, 28 adet 300 mg başka marka sentetik ecza ve yaklaşık 5 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı Yol uygulamasında hediye poşetine sarılı uyuşturucu ele geçirildi Yol uygulamasında hediye poşetine sarılı uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 22:41:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement