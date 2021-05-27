Hediye Tama'dan altın madalya - Son Dakika

Hediye Tama'dan altın madalya

27.05.2021 14:04
Hediye Tama'dan altın madalya, System.String[]

Antalyaspor triatlon takımından Hediye Tama, Didim Triatlonu'ndan altın madalya ile döndü.

Antalyaspor triatlon takımından Hediye Tama, Didim Triatlonu'ndan altın madalya ile döndü.

Aydın'ın turizm ilçelerinden biri olan Didim, geçtiğimiz hafta sonu koşula Didim Triatlonu ile birçok sporcuyu ağırladı. Organizasyona Antalyaspor triatlon takımımızdan Hediye Tama, Nihal Çelik, Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Birhan Varol, Zahit Pişirici, Şükrü Sinan, Burhan Cömertoğlu, Osman Demiratar ve Oğuz Bodur katıldı.

"Tama'dan altın madalya"

Sprint mesafe yani 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan yarışta kırmızı beyazlı ekibimiz Talya Bitkisel Ürünler'in desteği ile 2021'in ilk sprint yarışını koştu. Bisiklet ve koşu parkurunda sert yokuşların olduğu yarışta Antalyaspor triatlon takımımızdan Hediye Tama kendi yaş grubunda altın madalya aldı. Birhan Varol ve Osman Demiratar kendi yaş grubunda 4'üncü, Cemil Yıldızhan kendi yaş grubunda 8'inci, Nihal Çelik ise kendi yaş grubunda 9'uncu oldu. - ANTALYA

Hediye Tama'dan altın madalya
Hediye Tama'dan altın madalya
Hediye Tama'dan altın madalya

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hediye Tama'dan altın madalya - Son Dakika Spor


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