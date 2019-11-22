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Hediyelerin Yıldızı 10'da

6 saat önce

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 10 Burda AVM, araç kampanyası ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesecek.

Hediyelerin Yıldızı 10'da, System.String[]

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 10 Burda AVM, araç kampanyası ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesecek.


Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerini muhteşem bir araç kampanyası ile karşılıyor. 14 Kasım 2019 - 14 Mart 2020 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplamda her 150 TL'lik alışveriş ile çekilişe katılma hakkı sunan 10 Burda AVM, şanslı bir ziyaretçisini "Mercedes Benz" sahibi yapıyor. 14 Kasım 2019-14 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 150 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkına sahip olacak. - BALIKESİR

14 Mart, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
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