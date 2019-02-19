Son Dakika Haberleri: Hediyelerini Başkan Ay'dan Aldılar

Hediyelerini Başkan Ay'dan Aldılar

23 dakika önce

Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler hediyelerini Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'dan aldı.

Hediyelerini Başkan Ay'dan Aldılar, System.String[]
Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler hediyelerini Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'dan aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve meclis üyeleri Hamit Şerioğlu Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen okuma alışkanlığı kazandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Okulda düzenlenen yarışmada hediye olarak Düzce Belediye Başkanını ziyaret olarak belirleyen öğretmenleri ile birlikte Konuralp'e gelen 10 öğrenci Başkan Ay'ı ziyaret etti. Öğrencilerin hediyelerini veren Başkan Ay ve meclis üyeleri okuma alışkanlığının önemine vurgu yaparak her bir öğrenciyi tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

Mustafa Dursun, Düzce, Güncel
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