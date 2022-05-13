Hediyeli Twitch yayınımız bu akşam 20: 00'da! - Son Dakika
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Hediyeli Twitch yayınımız bu akşam 20: 00'da!

13.05.2022 22:26
Hediyeli Twitch yayınımız bu akşam 20: 00'da!

Her hafta olduğu gibi Twitch canlı yayın serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ancak bu hafta siz seyircilerimize hediyemiz var.

Her hafta gerçekleştirdiğimiz yayınlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün saat 20: 00'da gerçekleşecek olan yayınımız geçen haftalardan bir nebze daha farklı. Bu yayınımızda seyircilerimizden bir tanesi yayından hediye ile ayrılacak!

Hediyeli Twitch yayınımızda sizleri bekliyoruz!

13 Mayıs Cuma 20: 00'de gerçekleşecek olan yayınımızda bendeniz Yağmur Yıldırım sizlerle birlikte önce gündemden, hayatlarımızdan kısa bir sohbet ettikten sonra sizlerle birlikte Steam üzerinden korku oyunları oynayacağız.

Geçen hafta sizlere söz verdiğimiz gibi bu yayında takipçilerimizden bir tanesi Xiaomi mi Band 5 hediyemizi alıp yayından ayrılacak. Ayrıca pazar günleri yayınladığımız haftalık bültenimize abone olarak bilim ve teknoloji alanında kaçırdığınız haberlere göz atabilirsiniz.

ShiftDelete.Net Twitch kanalına ulaşmak ve hediyeyi kazanmak için buraya tıklayın

Hem sohbet ederek hem de son günlerin en popüler oyunlarına göz atarak keyifli bir canlı yayında sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Canlı yayınlarımıza katılarak ShiftDelete.Net editörlerine merak ettiğiniz soruları sorabilir, gündemi tartışabilir hatta teknoloji konularında danışmanlık alabilirsiniz.

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Twitch, Mayıs, Steam, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Hediyeli Twitch yayınımız bu akşam 20: 00'da! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hediyeli Twitch yayınımız bu akşam 20: 00'da! - Son Dakika
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